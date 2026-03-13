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देश भर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हैं. कई जगहों पर सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं. इसी बीच जयपुर में एलपीजी सिलेंडर संकट को लेकर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है. यह बयान जयपुर में दिया गया, जहां उन्होंने बताया कि मौजूदा समस्या केवल कामर्शियल सिलेंडर्स तक सीमित है.

कामर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत, घरेलू गैस पर असर नहीं

मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार मौजूदा हालात अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से बने हैं. उन्होंने कहा कि इसका असर मुख्य रूप से कामर्शियल सिलेंडर्स पर पड़ा है, जबकि घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है. राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है.

कारोबारियों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की सलाह

मंत्री ने खास तौर पर रेस्टोरेंट संचालकों और व्यापारियों को सलाह दी कि वे वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार करें. उन्होंने कहा कि किसी एक संसाधन पर पूरी तरह निर्भर रहना व्यावसायिक दृष्टि से उचित नहीं है. इसलिए इंडक्शन चूल्हा, डीजल चूल्हा या अन्य विकल्पों को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए.

जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि राज्य में जमाखोरी या कालाबाजारी की कोई जानकारी नहीं है. यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क और गंभीर है. उनके मुताबिक कामर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत अगले करीब 15 दिनों में समाप्त होने की उम्मीद है. उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि राज्य में हालात सामान्य हैं.