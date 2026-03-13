जयपुर: रमजान का आखिरी जुमा आज, जामा मस्जिद में एक लाख से ज्यादा लोग अदा करेंगे नमाज

जयपुर में आज रमजान महीने का आखिरी जुम्मा यानी अलविदा की नमाज अदा की जा रही है. इस मौके पर शहर की तमाम मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचेंगे. पुराने शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत कई मस्जिदों में खास इंतजाम किए गए हैं. मुस्लिम समाज के लिए अलविदा जुमा रमजान के सबसे अहम दिनों में से एक माना जाता है, इसलिए सुबह से ही लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है.

जामा मस्जिद में जुटेंगे बड़ी संख्या में नमाजी

पुराने शहर स्थित जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज के लिए बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है. प्रशासन के अनुमान के मुताबिक यहां मस्जिद के अंदर और आसपास की सड़कों पर एक लाख से ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं. नमाज के दौरान आसपास की कई सड़कें भी नमाजियों से भर जाती हैं, इसलिए प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली है.

ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव

अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए पुराने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पुलिस प्रशासन ने बताया कि सुबह 10 बजे से ही कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा.

जिन सड़कों पर नमाज अदा की जाएगी, वहां आम वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. लोगों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं. जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई है.

ईरान के हालात को लेकर होगी दुआ और तकरीर

बताया जा रहा है कि आज जुमे की नमाज के बाद इजरायल-ईरान युद्ध को लेकर खास दुआ भी की जाएगी. नमाज से पहले मौलाना की ओर से ईरान के मौजूदा हालात पर विशेष तकरीर भी होने की जानकारी सामने आई है.

खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट

सूत्रों के मुताबिक कुछ जगहों पर नमाज के बाद ईरान के समर्थन में प्रदर्शन की संभावना भी जताई जा रही है. इसे देखते हुए खुफिया एजेंसियां और पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं. प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है.