क्या है डॉ. बंसल की गिरफ्तारी का मामला, जिसको लेकर राजस्थान में हो रही डॉक्टर्स की हड़ताल?

राजस्थान में निजी अस्पतालों की सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रहने वाली हैं. यह फैसला जयपुर के एक निजी अस्पताल के निदेशक डॉ. सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में लिया गया है. इस कदम से राज्यभर में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की राजस्थान इकाई ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक सभी निजी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. इस दौरान डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे और केवल आपातकालीन सेवाएं ही सीमित रूप में जारी रह सकती हैं.

डॉ. सोनदेव बंसल को हाल ही में किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, यह विरोध उस समय शुरू हुआ जब जयपुर के एक निजी अस्पताल के निदेशक डॉ. सोनदेव बंसल को हाल ही में गिरफ्तार किया गया. उन पर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया गया है. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि पहले गठित मेडिकल बोर्ड ने जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं पाई थी. आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कार्रवाई गलत है. उनका कहना है कि डॉ. बंसल को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) से जुड़ी कुछ मामूली अनियमितताओं के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जो उचित नहीं है.

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इस मामले में निष्पक्ष जांच करें सरकार- डॉक्टर

डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से चिकित्सा क्षेत्र में भय का माहौल बनता है और डॉक्टर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते. इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जल्द समाधान निकाला जाए. इस हड़ताल के कारण आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कत हो सकती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह कदम उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है.

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