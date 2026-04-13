राजस्थान विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो भड़के अशोक गहलोत

राजधानी जयपुर में प्रमुख इमारतों और सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है. सोमवार को उस वक्त बड़ा हड़कंप मच गया, जब राजस्थान विधानसभा, हाईकोर्ट की जयपुर बेंच और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली.

हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की तीन घंटे की सघन चेकिंग के बाद ये धमकियां महज अफवाह साबित हुईं. लेकिन, इस घटना ने प्रदेश का सियासी पारा गरमा दिया है. विधानसभा पहुंचने पर रोके जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

11:10 बजे आया ईमेल, 3 घंटे चला सर्च ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 11:10 बजे राजस्थान विधानसभा सचिवालय के ऑफिशियल ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश मिला. इसमें लिखा था कि 3 घंटे के अंदर पूरे विधानसभा परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा. इस सूचना के बाद तुरंत पूरे परिसर को खाली कराया गया. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी घर चले गए और कर्मचारियों को बाहर लॉन में बैठा दिया गया. बम निरोधक दस्ता (BDS), डॉग स्क्वायड और स्पेशल टीमों ने करीब 3 घंटे तक कोना-कोना छाना, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसी तरह सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो अफवाह साबित हुआ.

हाईकोर्ट को पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

सुरक्षा के लिहाज से यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जयपुर में धमकियों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट को 6 फरवरी, 17, 19, 20 फरवरी और 17 मार्च को भी बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. अब तक पुलिस इन ईमेल भेजने वालों के मुख्य नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाई है.

गेट पर रोके गए गहलोत-जूली, सरकार पर बोला तीखा हमला

बम की धमकी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली स्थिति का जायजा लेने विधानसभा पहुंचे थे. लेकिन, सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया. इस पर दोनों नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई.

'कानून व्यवस्था बर्बाद...': अशोक गहलोत की सख्त प्रतिक्रिया

राज्य सरकार पर बरसते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, "पहले हाईकोर्ट को लेकर धमकी आई. अब विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है. यह पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है. प्रदेश में कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है. लगातार डकैती और हत्याएं हो रही हैं. जयपुर में एक गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी हुई और आरोपी पकड़े नहीं जा रहे. जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम सरकार की गलतियां बताएं, इसलिए हम बोल रहे हैं." बहरहाल, बम की धमकियां भले ही झूठी निकली हों, लेकिन जिस तरह से एक साल से सरकारी बिल्डिंग्स और अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.