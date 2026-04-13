हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो भड़के अशोक गहलोत

राजस्थान विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो भड़के अशोक गहलोत

Rajasthan News: राजधानी जयपुर में विधानसभा, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियों ने हड़कंप मचा दिया. हालांकि, तीन घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद ये धमकियां अफवाह निकलीं,

By : मोहम्मद मोईन, मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Apr 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर में प्रमुख इमारतों और सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है. सोमवार को उस वक्त बड़ा हड़कंप मच गया, जब राजस्थान विधानसभा, हाईकोर्ट की जयपुर बेंच और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. 

हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की तीन घंटे की सघन चेकिंग के बाद ये धमकियां महज अफवाह साबित हुईं. लेकिन, इस घटना ने प्रदेश का सियासी पारा गरमा दिया है. विधानसभा पहुंचने पर रोके जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

11:10 बजे आया ईमेल, 3 घंटे चला सर्च ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 11:10 बजे राजस्थान विधानसभा सचिवालय के ऑफिशियल ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश मिला. इसमें लिखा था कि 3 घंटे के अंदर पूरे विधानसभा परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा. इस सूचना के बाद तुरंत पूरे परिसर को खाली कराया गया. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी घर चले गए और कर्मचारियों को बाहर लॉन में बैठा दिया गया. बम निरोधक दस्ता (BDS), डॉग स्क्वायड और स्पेशल टीमों ने करीब 3 घंटे तक कोना-कोना छाना, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसी तरह सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो अफवाह साबित हुआ.

हाईकोर्ट को पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

सुरक्षा के लिहाज से यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जयपुर में धमकियों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट को 6 फरवरी, 17, 19, 20 फरवरी और 17 मार्च को भी बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. अब तक पुलिस इन ईमेल भेजने वालों के मुख्य नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाई है.

गेट पर रोके गए गहलोत-जूली, सरकार पर बोला तीखा हमला

बम की धमकी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली स्थिति का जायजा लेने विधानसभा पहुंचे थे. लेकिन, सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया. इस पर दोनों नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई.

'कानून व्यवस्था बर्बाद...': अशोक गहलोत की सख्त प्रतिक्रिया

राज्य सरकार पर बरसते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, "पहले हाईकोर्ट को लेकर धमकी आई. अब विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है. यह पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है. प्रदेश में कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है. लगातार डकैती और हत्याएं हो रही हैं. जयपुर में एक गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी हुई और आरोपी पकड़े नहीं जा रहे. जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम सरकार की गलतियां बताएं, इसलिए हम बोल रहे हैं." बहरहाल, बम की धमकियां भले ही झूठी निकली हों, लेकिन जिस तरह से एक साल से सरकारी बिल्डिंग्स और अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

और पढ़ें
Published at : 13 Apr 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो भड़के अशोक गहलोत
राजस्थान विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो भड़के अशोक गहलोत
राजस्थान
जोधपुर में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर फैलाई दहशत, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
जोधपुर में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर फैलाई दहशत, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
राजस्थान
Jaipur News: 'कानून नहीं, जनभावनाओं से हो रही FIR', जयपुर छेड़छाड़ केस में टीकाराम जूली का सरकार पर हमला
'कानून नहीं, जनभावनाओं से हो रही FIR', जयपुर छेड़छाड़ केस में टीकाराम जूली का सरकार पर हमला
राजस्थान
जयपुर: चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ था वायरल, अब 4 फरार आरोपी गिरफ्तार
जयपुर: चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ था वायरल, अब 4 फरार आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान के पीछे पड़ गए शहबाज-मुनीर, PAK मीडिया का दावा
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए US-ईरान के पीछे पड़े शहबाज, PAK मीडिया का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा के सेक्टर-15 में भी लगा भीषण जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी, श्रमिकों को मनाने में जुटी पुलिस
Live: नोएडा के सेक्टर-15 में भी लगा भीषण जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी, श्रमिकों को मनाने में जुटी पुलिस
विश्व
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
Iran-US Talks: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट
यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट
एग्रीकल्चर
Sugarcane Farming Technique: इस तरीके से करेंगे गन्ने की बुवाई तो होगी लाखों की कमाई, फायदे का सौदा जान लें किसान
इस तरीके से करेंगे गन्ने की बुवाई तो होगी लाखों की कमाई, फायदे का सौदा जान लें किसान
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget