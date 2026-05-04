राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी पहुंचीं खाटू श्याम मंदिर, सीकर पहुंचकर उठाया यह बड़ा कदम

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSikar News: डिप्टी सीएम दीया कुमारी पहुंचीं खाटू श्याम मंदिर, सीकर पहुंचकर उठाया यह बड़ा कदम

Sikar News: डिप्टी सीएम दीया कुमारी पहुंचीं खाटू श्याम मंदिर, सीकर पहुंचकर उठाया यह बड़ा कदम

Sikar News In Hindi: डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन कर स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 May 2026 06:53 AM (IST)
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राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार (3 मई) को सीकर पहुंचीं. उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की. दर्शन के बाद उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया. सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के समर्थपुरा में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम खाटू श्याम जी धाम पहुंचीं. यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की, भोग लगाया और देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.

मंदिर सेवक परिवार की ओर से श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह चौहान ने पूजा करवाई. दिया कुमारी को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. साथ ही मंदिर कमेटी कार्यालय में चांदी का निशान भेंट किया गया.

स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण

दर्शन के बाद डिप्टी सीएम 52 बीघा पार्किंग स्थल पर पहुंचीं, जहां स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकास कार्य चल रहे हैं. (स्वदेश दर्शन योजना: भारत सरकार की योजना जो देश के पर्यटन स्थलों को विकसित कर घूमने को बढ़ावा देती है. निरीक्षण के दौरान डीपीटी सीएम ने  अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके. खाटू श्याम मंदिर में देशभर से हर साल लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है. ऐसे में उनको सुविधा मिलेगी तो उनको यहां आने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. 

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पूरे दौरे के दौरान मुस्तैद नजर आया प्रशासन

इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी गजानंद कुमावत, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड, विधायक सुभाष मील, विधायक गोरधन वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे. सुरक्षा व्यवस्था थाना डिप्टी राव आनंद कुमार के नेतृत्व में थाना अधिकारी पवन चौबे और खाटू श्याम सदर थाना अधिकारी अमित कुमार नागोरा ने संभाली. प्रशासन पूरे दौरे को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आया.

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About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
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Published at : 04 May 2026 06:53 AM (IST)
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