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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीषण गर्मी के बीच AC बना खतरा? दिल्ली हादसे ने बढ़ाई चिंता, जोधपुर में भी अलर्ट!

भीषण गर्मी के बीच AC बना खतरा? दिल्ली हादसे ने बढ़ाई चिंता, जोधपुर में भी अलर्ट!

Jodhpur News In Hindi: भीषण गर्मी में एसी का बढ़ता उपयोग चिंताजनक है, खासकर दिल्ली में हुए एसी ब्लास्ट के बाद. जोधपुर जैसे शहरों में भी खतरा बढ़ रहा है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 May 2026 11:18 PM (IST)
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देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. तापमान लगातार 45 डिग्री के पार जा रहा है और ऐसे में पंखे-कूलर भी दम तोड़ चुके हैं. गर्मी से बचने के लिए लोग एयर कंडीशनर (AC) का सहारा ले रहे हैं, लेकिन क्या आपका AC आपके लिए मौत का सामान तो नहीं बन रहा है? राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की एक रिहायशी इमारत में लगे AC में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया. इस ब्लास्ट के बाद घर में भीषण आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की झुलसकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सभी लोग घर में मौजूद थे और गर्मी से राहत पाने के लिए AC चला रहे थे. इस खौफनाक हादसे के बाद जोधपुर सहित देशभर के उन शहरों में अलर्ट और डर का माहौल है, जहां लोग दिन-रात AC का इस्तेमाल कर रहे हैं.

आखिर क्यों फटता है AC?

जोधपुर में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स से लेकर आम घरों तक AC का उपयोग तेजी से बढ़ा है. दिल्ली की घटना के बाद स्थानीय लोग खौफ में हैं. हालांकि, विशेषज्ञों और AC विक्रेताओं का स्पष्ट कहना है कि सही तरीके से मेंटेन किया गया AC कभी अचानक ब्लास्ट नहीं करता. हादसों की असली वजह हमारी लापरवाही होती है:

  • सर्विस में कोताही: समय पर सर्विस और मेंटेनेंस न कराना.
  • गंदगी का जमाव: AC के अंदर धूल और गंदगी का जमना, जिससे मशीन पर लोड पड़ता है.
  • गैस और वायरिंग: गैस लीकेज, कंप्रेसर में खराबी, या खराब वायरिंग.

क्यों जरूरी है स्टेबलाइजर (Stabilizer)?

गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव (Voltage Fluctuation) बहुत आम बात है. विशेषज्ञों के अनुसार, अचानक हाई या लो वोल्टेज कंप्रेसर को भारी नुकसान पहुंचाता है. बिना स्टेबलाइजर के AC चलाना जोखिम भरा है और यही स्थिति आगे चलकर शॉर्ट सर्किट या बड़े ब्लास्ट का कारण बनती है.

हादसों से बचने के लिए तुरंत करें ये काम:

  • नियमित सर्विस: हर सीजन की शुरुआत में AC की सर्विस किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं.
  • तापमान रखें सही: AC को लगातार 16-18 डिग्री पर न चलाएं; इसे 24 डिग्री पर सेट रखें और बीच-बीच में आराम दें.
  • वायरिंग और स्टेबलाइजर: हमेशा अच्छी कंपनी (ISI मार्क) का AC, सही वायरिंग और उचित क्षमता वाले स्टेबलाइजर का उपयोग करें.
  • तुरंत करें बंद: AC से अगर कोई अजीब सी आवाज, स्मेल (बदबू) या स्पार्किंग हो रही हो, तो उसे तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक को बुलाएं.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 03 May 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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