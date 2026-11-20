राजस्थान में आज पंचायत चुनावों के नतीजों का आज दिन है. इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दमदार वापसी की है, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. असदुद्दीन ओवैसी के सहयोग से इस चुनाव में तमाम जगहों पर उतरी सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी कई जगहों पर अच्छी कामयाबी मिली है. वहीं, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को बुरी तरह पछाड़ा है.

राजस्थान पंचायत चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जेन जी के आंदोलन और यूजीसी के नियमों में बदलाव के साथ ही तमाम दूसरे मुद्दों पर सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिला है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव के नतीजे विधानसभा में भी बदलाव का संकेत है.

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UGC के नियमों से पहुंचा पार्टी को नुकसान- बीजेपी

राजस्थान पंचायत चुनावों के नतीजों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह पूरे मन से प्रचार नहीं कर सके. योजनाओं के बारे में जनता तक जानकारी नहीं पहुंचा सके. नतीजो को लेकर मंथन किए जाने की जरूरत है. उनका भी मानना है कि यूजीसी के नियमों में बदलाव ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है.

नतीजों पर क्या बोले सांसद हनुमान बेनीवाल?

वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े लोगों की दलील है कि ओवैसी और युवा नेता नरेश मीणा के साथ की वजह से उन्हें कामयाबी मिली है. इनका दावा है कि विधानसभा चुनाव में भी तीसरा मोर्चा मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा.

आपको बता दें कि, राजस्थान पंचायत चुनाव के लिए 37 जिलों में 1275 जिला परिषद और 7543 पंचायत समिति वार्डों में शुक्रवार (20 नवंबर) की सुबह 8.00 बजे से वोटों की गिनती जारी है. वहीं पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दमदार वापसी की है. जबकि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बुरा हाल रहा है. वहीं, पंचायत चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी गदगद है.

राजस्थान: पंचायत चुनाव में बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस, BJP का क्या रहा हाल?