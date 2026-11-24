राजस्थान में पंचायत चुनावों में बीजेपी की करारी हार के बाद कैबिनेट मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा मुख्यमंत्री बदले जाने वाला बयान दिए जाने पर मचा सियासी कोहराम मच गया है. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हरियाणा में मनोहर खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तब जाकर विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत मिली थी.

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अब सफाई दी है. वो अब अपने बयान से ही मुकर गए हैं. अब कह रहे हैं कि राज्य में अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पंचायत चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने इन नतीजों को 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले 'लिटमस टेस्ट' करार दिया था. इसपर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बनाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, जिससे पार्टी को विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत मिली थी. इसपर राजस्थान में भी बीजेपी द्वारा सीएम बदलने की चर्चाएं तेज हो गईं. अब कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर इस मुद्दे पर अपनी सफाई पेश की है उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व मे ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी.

बीजेपी ने स्वीकारी हार

बता दें कि प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मुलाकात की. उनसे पंचायत चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुई. इस मौके पर मीडिया के पूछने पर बयान दिया कि हम हार को स्वीकार करते है. कांग्रेस को गलतफहमी है, जो इन नतीजों को 2028 लिटमस टेस्ट मान रही है. आपने हरियाणा में देखा होगा, भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतने में कामयाब हुई. मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है. उनके नेतृत्व में ही प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी.