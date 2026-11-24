राजस्थान में पंचायत चुनाव परिणामों के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही, अब भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीना द्वारा हरियाण की तरह सीएम बदलने के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, गोविन्द सिंह डोटासरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा बीजेपी यही करती है, चुनाव से पहले नेता बदलकर जनता को धोखा देते हैं.

उन्होंने कहा, "यह ठीक वही गुजरात मॉडल है जिसके बारे में किरोड़ी जी बात कर रहे हैं: मोदी जी और अमित शाह आते हैं, सरकारी एजेंसियां ​​लाते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, और फिर मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं.

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SIR के जरिए वोट काटने का आरोप

गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, "SIR प्रोसेस से वोट काटते हैं, मेजोरिटी हासिल करते हैं, और जब मेजोरिटी मिल जाती है, तो सरकार चलाने के लिए एक डमी आदमी को बिठा देते हैं. लोगों या उनके मुद्दों की परवाह नहीं करते. झूठे वादे करते रहते हैं और घूमते रहते हैं. फिर, तीन या चार साल बाद, उस आदमी को हटा देते हैं और वही एजेंसियां ​​फिर से ले आते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "एक बार फिर झूठे वादे करते हैं, कहते हैं, ‘नहीं, नहीं, हमने पहले सरकार बनाई थी, लेकिन चीजें ठीक से नहीं हुईं. अब हम सब ठीक कर देंगे. हम वापस आ गए हैं, और इस बार हम आपकी पसंद के अच्छे कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे. फिर, एक बार फिर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और पावर में वापस आ जाते हैं. लेकिन आप कितनी बार मिट्टी के बर्तन को किसी पर रख सकते हैं? लकड़ी का चूल्हा? ऐसा बर्तन उस पर सिर्फ़ एक बार रखा जा सकता है."

वादा खिलाफी का आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसीलिए लोगों ने कहा है कि आपने उनके साथ धोखा किया है और बेईमानी की है. आपने उनके भरोसे को बहुत बड़ा झटका दिया है. आपने अच्छे शासन, महंगाई में कमी, बेरोज़गारों को रोज़गार, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएँ, बेहतर हेल्थकेयर सर्विस, बेहतर शिक्षा सर्विस, पेंशन, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद, गरीबों की मदद और लोगों की शिकायतों को दूर करने का वादा किया था. लेकिन वे सभी वादे खोखले निकले.

भ्रष्टाचार का आरोप

गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, "आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब गए हैं और भ्रष्ट कामों में लिप्त होने के अलावा कुछ नहीं किया है. आपको लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है. आपने कैबिनेट में ऐसे लोगों को भी शामिल किया है जिनके अपने पर्सनल असिस्टेंट उनकी बात नहीं सुनते. तो, मुझे बताइए, आप सरकारी अधिकारियों से उनकी बात सुनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, या आप आम लोगों से उनकी बात सुनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"

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