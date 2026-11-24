राजस्थान में अब सर्दी का असर तेज होने लगा है. प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी होने लगी है. हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. वहीं, सीकर में भी पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम के इस बदलाव के साथ ही प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ने के आसार हैं.

राजस्थान के कई इलाकों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सीकर में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है. सुबह के समय ठंडी हवाओं और कम तापमान के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है.

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अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले एक हफ्ते तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. इस दौरान प्रदेश में ठंड का असर बना रहेगा. इसके बाद तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी और बढ़ने के आसार हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है.

आज प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और दिन के समय धूप खिलेगी. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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हालांकि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा. दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट के चलते सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम हैं.