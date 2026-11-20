जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सभी हैरान हैं. यहां एक 7 साल की बच्ची की नूडल्स खाने के बाद मौत हो गई है, जबकि उसकी बड़ी बहन की हालत भी गंभीर बनी हुई है. ये नूडल्स घर पर ही बनाया गया था. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. ये घटना झोटवाड़ा के मंगलम सिटी इलाके की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दोनों बहनों ने बनाए थे नूडल्स

दरअसल, गुरुवार सुबह को दोनों बहनों ने घर पर ही नूडल्स बनाकर खाए थे. नूडल्स खाने के बाद दोनों सो गईं. दोपहर करीब 3 बजे मां घर पहुंची और बच्चियों को जगाया. बड़ी बहन दिव्यांशी उठ गई, लेकिन छोटी बहन 7 साल की पीहू नहीं उठी. परिजन दोनों बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 7 वर्षीय पीहू कुमावत को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उसकी बड़ी बहन दिव्यांशी की हालत भी गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के बाद आज सुबह उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है.

मामले की जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद होगा साफ हो सकेगा. करधनी थाना पुलिस ने नूडल्स के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है. मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ है. मृत बच्ची पीहू का भाई गोविंद पिछले 2 महीने से गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है. फिलहाल फूड पॉइजनिंग की आशंका के बीच पुलिस की जांच जारी है. नूडल्स के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है. नूडल्स के सैंपल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई की जायेगी.