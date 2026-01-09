10 सवारी वाली गाड़ी, चढ़ गए 100 लोग! बांसवाड़ा के इस खतरनाक सफर ने किया हैरान, तस्वीर आई सामने

राजस्थान के सड़क से ऐसा वीडियो सामने आया है जो शायद ही आपने कभी देखी हो. बांसवाड़ा जिले में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक गाड़ी की वीडियो सामने आई है, जिसमें वह इंसानों से लबालब भरी हुई है और ड्राइवर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है.

करीब 10 सवारी क्षमता वाली जीप में करीब 90 से 100 लोग सवार थे. यह जीप राजस्थान से गुजरात जा रही थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आमजन और अधिकारी दोनों इस लापरवाही को देखकर बेहद दंग हैं. हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर क्या वजह रही होगी जो लोगों ने ऐसे सफर करना सही समझा.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि न तो किसी की उम्र का ख्याल रखा गया और न ही किसी ने सुरक्षा का ध्यान रखा. बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाएं सभी अपनी जान को जोखिम में डालकर गाड़ी में सवार थे, शायद किसी मजबूरी में यह खतरनाक सफर कर रहे थे.

सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था और प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने राजस्थान और गुजरात पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल किया है. यह घटना कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करती है.

अधिकारियों ने बढ़ाई ट्रैफिक पर निगरानी

वायरल वीडियो के बाद DTO पंकज शर्मा ने तुरंत फ्लाइंग टीम भेजी और ट्रैफिक स्थिति का आकलन किया. अधिकारियों ने ट्रैफिक को सामान्य बताया और कहा कि ऐसी घटनाओं पर निगरानी बढ़ाई जाएगी. जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई गई है.

यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर चेतावनी है. ट्रैफिक नियमों की अनदेखी बड़े हादसों का कारण बन सकती है. प्रशासन और नागरिकों को मिलकर जागरूक होना होगा ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक घटनाएं न हों.