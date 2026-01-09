Rajasthan: पोखरण में बछड़े की हत्या से भड़का आक्रोश, CCTV फुटेज वायरल होने के बाद इलाके में तनाव
Rajasthan News: जैसलमेर जिले के पोखरण इलाके में गाय के बछड़े की हत्या के बाद तनाव फैल गया. बछड़े को पिकअप वैन में बांधकर घसीटने का आरोप है. घटना CCTV में कैद हुई.
राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण इलाके में गाय के बछड़े की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है. आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने बछड़े को पिकअप वैन में बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.
सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध हरकत
सीसीटीवी फुटेज में धुंधले तौर पर दिखाई दे रहा है कि 4 लोग मौके पर पहुंचे. इनमें से दो लोग पिकअप वैन से और दो लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं. फुटेज के मुताबिक, पहले गाय के साथ बंधे बछड़े को खोला जाता है और फिर उसे पिकअप वैन में बांध दिया जाता है. आरोप लगाया जा रहा है कि बछड़े को मारने की नीयत से ही उसे इस तरह ले जाया गया था.
घसीटने से हुई बछड़े की मौत
स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन पर लगातार घिसटने की वजह से बछड़े की हालत बिगड़ती चली गई और इसी दौरान उसकी मौत हो गई. जैसे ही घटना की जानकारी फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे.
पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.
स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है. गोवंश की हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.
