'डिजिटल युग का गलत इस्तेमाल', Gen-Z प्रोटेस्ट पर भड़के देवकीनंदन ठाकुर

मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी. देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, "मैं डिजिटल युग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. यह कतई ठीक नहीं है."

कथावाचक के मुताबिक युवाओं ने जो आंदोलन किया और सरकार ने इस मामले में जो रिस्पांस किया, उन दोनों का ही मैं सम्मान करता हूं. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के गलत इस्तेमाल से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है. यह नहीं होना चाहिए.

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शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे बच्चे

Gen-Z के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि आज का युवा सिर्फ अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा चाहता है. उसकी यह मांग गलत नहीं है. उनके मुताबिक मोबाइल और दूसरे गैजेट्स के इस्तेमाल से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं. वह लुंज पुंज हो रहे हैं. इसी वजह से वह सनातन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं.

सनातन प्रीमियर लीग के बारे में दी जानकारी

देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन प्रीमियर लीग के बारे में बताया कि पहले संस्करण की सफलता के बाद इस बार प्रतियोगिता को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया गया है. इस बार टूर्नामेंट T10 के बजाय T12 फॉर्मेट में खेला जाएगा और सभी मुकाबले सिंथेटिक लेदर बॉल से होंगे, जिससे खिलाड़ियों को पारंपरिक क्रिकेट का बेहतर अनुभव मिल सके.

ट्रायल के जरिए होगा खिलाड़ियों का सेलेक्शन

टूर्नामेंट में पहली बार ऑक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा. देशभर से करीब 250 खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा, जिनमें से 128 खिलाड़ियों को आठ टीमों में ऑक्शन के जरिए शामिल किया जाएगा.

प्रतियोगिता में 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे. SPL भारत कप 2027 में देश के आठ राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी. इसका उद्देश्य केवल क्रिकेट प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना भी है.

31 लाख रखी गई प्रतियोगिता की प्राइज मनी

इस बार प्रतियोगिता की कुल प्राइज मनी 31 लाख रुपये रखी गई है. विजेता खिलाड़ियों और टीमों को नकद पुरस्कारों के साथ कार और बाइक जैसे आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे. देवकीनंदन ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व क्रिकेटर मदन लाल और संयोजक विजय शर्मा भी मौजूद थे.

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