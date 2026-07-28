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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'डिजिटल युग का गलत इस्तेमाल', Gen-Z प्रोटेस्ट पर भड़के देवकीनंदन ठाकुर

'डिजिटल युग का गलत इस्तेमाल', Gen-Z प्रोटेस्ट पर भड़के देवकीनंदन ठाकुर

Devkinandan Thakur: जंतर-मंतर में जेन जी के प्रदर्शन पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आज डिजिटल युग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. यह कतई ठीक नहीं है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी. देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, "मैं डिजिटल युग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. यह कतई ठीक नहीं है."

कथावाचक के मुताबिक युवाओं ने जो आंदोलन किया और सरकार ने इस मामले में जो रिस्पांस किया, उन दोनों का ही मैं सम्मान करता हूं. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के गलत इस्तेमाल से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है. यह नहीं होना चाहिए.

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शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे बच्चे

Gen-Z के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि आज का युवा सिर्फ अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा चाहता है. उसकी यह मांग गलत नहीं है. उनके मुताबिक मोबाइल और दूसरे गैजेट्स के इस्तेमाल से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं. वह लुंज पुंज हो रहे हैं. इसी वजह से वह सनातन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं.

सनातन प्रीमियर लीग के बारे में दी जानकारी

देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन प्रीमियर लीग के बारे में बताया कि पहले संस्करण की सफलता के बाद इस बार प्रतियोगिता को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया गया है. इस बार टूर्नामेंट T10 के बजाय T12 फॉर्मेट में खेला जाएगा और सभी मुकाबले सिंथेटिक लेदर बॉल से होंगे, जिससे खिलाड़ियों को पारंपरिक क्रिकेट का बेहतर अनुभव मिल सके.

ट्रायल के जरिए होगा खिलाड़ियों का सेलेक्शन

टूर्नामेंट में पहली बार ऑक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा. देशभर से करीब 250 खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा, जिनमें से 128 खिलाड़ियों को आठ टीमों में ऑक्शन के जरिए शामिल किया जाएगा.

प्रतियोगिता में 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे. SPL भारत कप 2027 में देश के आठ राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी. इसका उद्देश्य केवल क्रिकेट प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना भी है.

31 लाख रखी गई प्रतियोगिता की प्राइज मनी

इस बार प्रतियोगिता की कुल प्राइज मनी 31 लाख रुपये रखी गई है. विजेता खिलाड़ियों और टीमों को नकद पुरस्कारों के साथ कार और बाइक जैसे आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे. देवकीनंदन ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व क्रिकेटर मदन लाल और संयोजक विजय शर्मा भी मौजूद थे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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Devkinandan Thakur RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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