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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकजाकिस्तान से MBBS, फेल होने पर भी डॉक्टर बना नितिन कुमार, SOG ने दबोचा

कजाकिस्तान से MBBS, फेल होने पर भी डॉक्टर बना नितिन कुमार, SOG ने दबोचा

Rajasthan News: विदेश से MBBS की पढ़ाई करने के बाद FMGE परीक्षा पास किए बिना डॉक्टर बनने के फर्जीवाड़े में SOG ने एक और आरोपी को दिल्ली के शाहदार से गिरफ्तार किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 28 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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विदेश से MBBS की पढ़ाई करने के बाद FMGE परीक्षा पास किए बिना डॉक्टर बनने के फर्जीवाड़े में SOG ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. कजाकिस्तान से MBBS करने वाले 27 वर्षीय नितिन कुमार को दिल्ली के शाहदरा से पकड़ा गया है. आरोप है कि उसने 10 लाख रुपये देकर फर्जी FMGE पासिंग सर्टिफिकेट बनवाया और इसी के आधार पर राजस्थान में मेडिकल प्रैक्टिस का रास्ता साफ किया.

SOG के एडिशनल डीजी विशाल बंसल के मुताबिक, नितिन कुमार ने 2022 में कजाकिस्तान से MBBS की डिग्री हासिल की थी. भारत लौटने के बाद उसने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की FMGE स्क्रीनिंग परीक्षा कई बार दी, लेकिन हर बार असफल रहा. इसके बाद उसने दौसा निवासी बिचौलिए शुभम गुर्जर के जरिए 10 लाख रुपये देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया.

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दिल्ली से पकड़ा गया नितिन कुमार

कजाकिस्तान से MBBS करने वाले 27 वर्षीय नितिन कुमार ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, करौली में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया और इंटर्नशिप भी पूरी कर ली. तकनीकी और गोपनीय जांच के बाद SOG की टीम ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया.

SOG की जांच में 100 से ज्यादा संदिग्ध की पहचान

SOG की जांच में इस फर्जीवाड़े का नेटवर्क काफी बड़ा होने का खुलासा हुआ है. विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर लौटे 100 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध डॉक्टरों की पहचान की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप हासिल की.

अब तक 29 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

इस मामले में SOG अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, UDC अखिलेश माथुर, LDC फरहान हसन, मुख्य सरगना भाना राम माली और बिचौलिए शुभम गुर्जर व इंद्रराज गुर्जर समेत 24 फर्जी स्नातक डॉक्टर शामिल हैं.

FMGE फेल छात्रों से 30 लाख रुपये तक होती थी वसूली

जांच में सामने आया कि भाना राम माली और उसके सहयोगी विदेश से MBBS कर लौटे, लेकिन FMGE में फेल हुए छात्रों से 20 से 30 लाख रुपये तक वसूलते थे. इसके बदले फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कराकर कथित मिलीभगत से इंटर्नशिप और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया जाता था. SOG अब नितिन से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jul 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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