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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: वक्फ सूची में गीता भवन और मंदिर? शुरू हुई जांच

जोधपुर: वक्फ सूची में गीता भवन और मंदिर? शुरू हुई जांच

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया गया है. मगर राजस्व रिकॉर्ड में ये सभी संपत्तियां नगर निगम के नाम दर्ज हैं.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 27 Jul 2026 07:21 PM (IST)
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जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की सूची को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि शहर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया गया है. इनमें दो न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, गीता भवन, सोहनलाल मनिहार स्कूल, शाह गोर्धन सिंह कॉलेज, चार मंदिर, दो न्याती भवन सहित कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल बताए जा रहे हैं. वहीं राजस्व रिकॉर्ड में ये सभी संपत्तियां नगर निगम के नाम दर्ज होने का दावा किया जा रहा है.

जोधपुर के खसरा संख्या 482, 485 और 490 नगर निगम के नाम दर्ज

मामला जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है. नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने कहा कि प्रारंभिक जांच में संबंधित भूमि नगर निगम के नाम दर्ज है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम की ओर से किसी भी प्रकार की एनओसी जारी नहीं की गई है और न ही इस संबंध में कोई नोटिस मिला है.

मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है. यदि जांच में नगर निगम की संपत्ति का गलत तरीके से नामांकन पाया जाता है तो उसे वापस निगम के नाम दर्ज कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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पुराने रिकॉर्ड में क्या है?

इस बीच इतिहासकार महेंद्र सिंह तंवर ने भी मामले को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मकराना मोहल्ले स्थित ऐतिहासिक तुअरजी (तूरजी) का झालरा महाराजा अभय सिंह की महारानी जस कंवर द्वारा निजी धन से बनवाया गया था. उन्होंने दावा किया कि राजघराने के दस्तावेज, रानीमंगा और अन्य ऐतिहासिक अभिलेख इसके प्रमाण हैं.

तंवर ने कहा कि पुराने रिकॉर्ड में तीन सौ साल पुराने धार्मिक ढांचे या मजार का उल्लेख नहीं मिलता और प्रशासन को राजस्व रिकॉर्ड, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा पुराने फोटोग्राफ के आधार पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. महेश शिक्षण संस्थान के सचिव गोपाल राठी और गीता भवन के प्रतिनिधि राजेश लोढ़ा ने भी संबंधित संपत्तियों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. फिलहाल नगर निगम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
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