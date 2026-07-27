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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर: नाबालिग बच्ची को बेचने के मामले में एक्शन, चला हथौड़ा

अजमेर: नाबालिग बच्ची को बेचने के मामले में एक्शन, चला हथौड़ा

Ajmer News In Hindi: अजमेर पुलिस और जिला प्रशासन ने नाबालिग बच्ची को बेचने के मामले में आरोपियों के अंदरकोट और नई सड़क इलाके समेत तीन स्थानों पर मकानों पर हथौड़ा चलाकर ध्वस्त किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Jul 2026 05:36 PM (IST)
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अजमेर में नाबालिग बच्ची को बेचने के मामले में अजमेर पुलिस और जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. दरगाह थाना क्षेत्र में महिला आरोपियों के मकानों पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात है. हथौड़ा एक्शन नूरजहां, अफसाना और बिजली नाम की महिलाओं के घरों पर चल रहा है. 

जानकारी के मुताबिक दरगाह थाना क्षेत्र में अंदरकोट और नई सड़क इलाके समेत तीन स्थानों पर आरोपियों के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. दरगाह क्षेत्र की गलियां काफी संकरी होने के कारण यहां बुलडोजर नहीं पहुंच सकता. ऐसे में प्रशासन की टीम ने हथौड़े से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की. मकानो को तोड़ने के लिए नगर निगम की तरफ से 50 से ज्यादा मजदूर लगाए गए हैं. 

अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम 

कार्रवाई को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी कर रही है. इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने गंभीर और संगठित अपराध में शामिल लोगों को सख्त संदेश देने की कोशिश की है. प्रशासन का कहना है कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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अवैध मकान पाने पर हथौड़े से तोड़कर की जा रही कार्रवाई

अजमेर शहर के एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ के मुताबिक पुलिस ने नाबालिग बच्ची को बेचने की महिला आरोपियों की संपत्तियों की जांच को लेकर नगर निगम से कार्रवाई करने की सिफारिश की थी. नगर निगम ने जांच में इनके मकानों को अवैध पाया. नगर निगम के जोनल अधिकारी अशोक चौधरी का कहना है कि इन आरोपियों के मकान सरकारी जमीनों पर बने हुए थे. रास्ता संकरा होने की वजह से इन्हें बुलडोजर के बजाय हथौड़े से तोड़ना जा रहा है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Jul 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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