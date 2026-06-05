कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी की लापरवाही ने एक युवक की जिंदगी को खतरे में डाल दिया. शराब पीकर कार चलाने वाले हेड कांस्टेबल ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

कोटा ग्रामीण पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल मोहर सिंह छुट्टी से लौट रहे थे. गुरुवार सुबह वह देवली मांझी थाने जा रहे थे, तभी बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में उनकी कार ने रितिश नामक युवक की बाइक को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि रितिश सड़क पर दूर तक जा गिरा. उसकी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. रितिश के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, साथ ही पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं. उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

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शराब के नशे में था हेड कांस्टेबल

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोहर सिंह शराब के नशे में थे और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे. जांच में पता चला कि कार का नंबर आरजे-18-सीबी-0519 है. मोहर सिंह 3 जून को ड्यूटी पर हाजिर होने वाले थे, लेकिन वह नहीं पहुंचे. हादसे से पहले उन्होंने एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी थी, हालांकि उसमें कोई घायल नहीं हुआ.

एसपी की सख्त कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल मोहर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. मामले की जांच उपनिरीक्षक लतीफ मोहम्मद को सौंपी गई है. विभागीय जांच के साथ-साथ मोहर सिंह के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

लोगों में आक्रोश

इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. आम नागरिक कह रहे हैं कि जो कानून की रक्षा करने के लिए तैनात हैं, उनसे ही अगर ऐसी लापरवाही हो तो आम आदमी कहां जाए. पुलिस महकमे में भी इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोहर सिंह छुट्टी से वापस आ रहे थे और संभवतः नशे में थे, जिसके कारण उन्होंने वाहन नियंत्रण खो दिया. एसपी सुजीत शंकर ने साफ संदेश दिया है कि पुलिसकर्मियों को अनुशासन में रहना चाहिए, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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