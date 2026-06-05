कोटा विकास प्राधिकरण में ACB का बड़ा एक्शन, 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते दो गिरफ्तार

कोटा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार (4 जून) को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) के एक कनिष्ठ सहायक और एक संविदाकर्मी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नामांतरण (म्यूटेशन) से जुड़े एक मामले में काम आगे बढ़ाने के बदले परिवादी से घूस की मांग की थी.

जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने ACB को शिकायत दी थी कि उसका नामांतरण संबंधी प्रकरण लंबे समय से लंबित है और उसे आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन किया. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने ट्रैप की योजना तैयार की.

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रिश्वत लेते ही दबोचे गए आरोपी

ACB की टीम ने तय योजना के तहत कार्रवाई करते हुए कोटा विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक जुगल किशोर और संविदाकर्मी कपिल राज को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया.

बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी परिवादी से नकद राशि लेकर नामांतरण का कार्य करने का भरोसा दे रहे थे. जैसे ही रिश्वत की रकम का लेन-देन हुआ, ACB की टीम ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

यह पूरी कार्रवाई ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में की गई. वहीं कोटा रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. कार्रवाई के दौरान टीम ने आवश्यक दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जुटाए हैं.

अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही ACB

गिरफ्तारी के बाद ACB अधिकारियों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही उनके कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानों पर भी जांच की जा रही है. ब्यूरो यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इस मामले में किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की भी भूमिका तो नहीं है.

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कोटा विकास प्राधिकरण में हुई इस कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों में चर्चा का माहौल है. ACB अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और रिश्वत लेने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं.