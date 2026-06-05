दिल्ली अग्निकांड के शिकार बुजुर्ग दंपति का अंतिम संस्कार, अजमेर में नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस्ट स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड में में मौत का शिकार हुए अजमेर के बुजुर्ग दंपत्ति का अंतिम संस्कार आज (5 जून) नम आंखों के बीच किया गया. इस मौके पर परिवार के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में करीबी लोग भी मौजूद थे. सभी ने नम आंखों के बीच रिटायर्ड बैंक मैनेजर जवरी लाल और उनकी पत्नी कमला को अंतिम विदाई दी. लोगों ने दोनों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इस दौरान माहौल पूरी तरह गमगीन नजर आया.

दंपत्ति दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में रिश्तेदार को गए थे देखने

जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड बैंक मैनेजर जवरी लाल और उनकी पत्नी कमला एक रिश्तेदार को देखने के लिए दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल गए हुए थे और अस्पताल में उनसे मुलाकात के बाद दोनों मौत का सबब बने होटल में ठहरे हुए थे. जिसके बाद आग लगने पर वह भी बच नहीं सके और मौत का शिकार हो गए. दंपत्ति के अंतिम संसकार में इलाके की बड़ी संख्या पहुंची और नम आंखो से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.

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हादसे में जवरी लाल के ससुराल के पांच सदस्यों की भी मौत

बुजुर्ग दंपति अजमेर के गुलाब बाड़ी इलाके में रहते थे. वहीं इस हादसे में जवरी लाल के ससुराल के पांच सदस्यों की भी मौत हुई है. बताया गया कि यह घटना घटने के वक्त दंपति के बड़े बेटे से संपर्क करने का प्रयास किया, जो USA मे सेटल है और वही काम करता है, लेकिन बात नहीं हो सकी. बाद में वीडियो कॉल पर बहू से बातचीत हुई, घटना की सूचना दी गई थी. कुछ देर बाद परिवार की बेटी से भी बात हुई, जिसने बताया कि पहले उसकी मां का शव मिला, बाद में पिता का.

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