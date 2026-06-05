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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAjmer News: दिल्ली अग्निकांड के शिकार बुजुर्ग दंपति का अंतिम संस्कार, अजमेर में नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

Ajmer News: दिल्ली अग्निकांड के शिकार बुजुर्ग दंपति का अंतिम संस्कार, अजमेर में नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

Ajmer News In Hindi: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में मौत का शिकार हुए अजमेर के बुजुर्ग दंपत्ति का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम विदाई में परिवार के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 05 Jun 2026 04:06 PM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस्ट स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड में में मौत का शिकार हुए अजमेर के बुजुर्ग दंपत्ति का अंतिम संस्कार आज (5 जून) नम आंखों के बीच किया गया. इस मौके पर परिवार के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में करीबी लोग भी मौजूद थे. सभी ने नम आंखों के बीच रिटायर्ड बैंक मैनेजर जवरी लाल और उनकी पत्नी कमला को अंतिम विदाई दी. लोगों ने दोनों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इस दौरान माहौल पूरी तरह गमगीन नजर आया. 

दंपत्ति दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में रिश्तेदार को गए थे देखने

जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड बैंक मैनेजर जवरी लाल और उनकी पत्नी कमला एक रिश्तेदार को देखने के लिए दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल गए हुए थे और अस्पताल में उनसे मुलाकात के बाद दोनों मौत का सबब बने होटल में ठहरे हुए थे. जिसके बाद आग लगने पर वह भी बच नहीं सके और मौत का शिकार हो गए. दंपत्ति के अंतिम संसकार में इलाके की बड़ी संख्या पहुंची और नम आंखो से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.

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हादसे में जवरी लाल के ससुराल के पांच सदस्यों की भी मौत

बुजुर्ग दंपति अजमेर के गुलाब बाड़ी इलाके में रहते थे. वहीं इस हादसे में जवरी लाल के ससुराल के पांच सदस्यों की भी मौत हुई है. बताया गया कि यह घटना घटने के वक्त दंपति के बड़े बेटे से संपर्क करने का प्रयास किया, जो USA मे सेटल है और वही काम करता है, लेकिन बात नहीं हो सकी. बाद में वीडियो कॉल पर बहू से बातचीत हुई, घटना की सूचना दी गई थी. कुछ देर बाद परिवार की बेटी से भी बात हुई, जिसने बताया कि पहले उसकी मां का शव मिला, बाद में पिता का.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Jun 2026 04:06 PM (IST)
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