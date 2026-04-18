'सांच को आंच की जरूरत नहीं है, वायरल पत्र शुभचिंतकों की कारगुजारी मात्र है.' राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने के प्रयास मैं ही नहीं, बल्कि देश की हर महिला स्वागत कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले लोग चौथी बार भी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर चुके हैं. उनके अनुसार, ऐसे लोग चाहे जितना भ्रम फैलाएं या बाधाएं उत्पन्न करें, देश की नारी शक्ति न रुकी है और न ही रुकेगी.

'नारी सब भूल जाती है, मगर अपमान नहीं भूलती'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लोकसभा से पारित नहीं हो पाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए, आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि किस तरह महिलाओं की उड़ान को रोका जा रहा है. हमारे सभी प्रयासों के बावजूद विपक्ष ने हमें सफल नहीं होने दिया और बिल में संशोधन नहीं हो पाया.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि नारी सब भूल जाती है, मगर अपना अपमान कभी नहीं भूलती. वहीं नारी जब भी इन नेताओं को अपने क्षेत्रों में देखेगी तो वे जरूर याद करेंगी कि इन्हीं लोगों ने हमारे हक में महिला आरक्षण बिल को पास होने से रोककर, जश्न मनाया था.

'इसी वजह से विरोधी चौथी बार भी विपक्ष में ही बैठेंगे'

नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर बोलते हुए PM नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, ' इस संशोधन के जरिए संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था, मगर कांग्रेस, SP, DMK, TMC और सहयोगी पार्टियों ने मिलकर इसकी हत्या की है. उन्होंने बोला कि 'महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वे एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोला कि 'इसी वजह से विरोधी चौथी बार भी विपक्ष में ही बैठेंगे'