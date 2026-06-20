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राजस्थान में NEET Re-Exam के लिए सख्त सुरक्षा, सभी केंद्रों पर CCTV; जयपुर-सीकर में विशेष निगरानी

Jaipur News In Hindi: राजस्थान में रविवार को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की गई है. जयपुर के कई जिले के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jun 2026 04:41 PM (IST)
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जयपुर में रविवार (21 जून) को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर राजस्थान में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. राजस्थान पुलिस के आईजी और NEET परीक्षा के नोडल अधिकारी राहुल प्रकाश के मुताबिक, राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील मानते हुए व्यापक सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की गई है. राजधानी जयपुर के साथ-साथ सीकर जिले के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ जैमर लगाए गए हैं और चाक-चौबंद व्यवस्थाओं का दावा किया गया है. 

नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए देशभर में की गई ‘मॉक ड्रिल’

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा को सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के प्रयासों के तहत शनिवार (20 जून) को देशभर में ‘मॉक ड्रिल’ की गई. राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कार्यालय में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई. 

प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद मूल परीक्षा रद्द किए जाने के करीब सात सप्ताह बाद रविवार को 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल होंगे. प्रश्नपत्र लीक के आरोपों को लेकर देशभर में आक्रोश पैदा हुआ, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए और मामला अदालतों तक पहुंचा. पुनर्परीक्षा भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक आयोजित की जाएगी. 

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अभ्यर्थियों को दोपहर डेढ़ बजे के बीच केंद्रों पर पहुंचने का आदेश

अतिरिक्त समय पाने के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को शाम छह बजकर 20 मिनट तक परीक्षा देने की अनुमति होगी. अभ्यर्थियों को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे के बीच परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने को कहा गया है. एनटीए ने कहा, 'परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार दोपहर ठीक डेढ़ बजे बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं एनटीए पुनर्परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और गोपनीय सामग्री को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस बलों और सुरक्षा दलों को सौंपी गई है.

अधिक परीक्षा केंद्रों की संख्या पर बड़े अधिकारियों की ड्यूटी

जुयपर के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि परीक्षा के मद्देनजर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जिन जिलों में परीक्षा केंद्रों की संख्या अधिक है, वहां बड़े अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है. राजस्थान में 25 जिलों के 577 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी, जिनमें सबसे अधिक 103 केंद्र जयपुर में हैं.

इसके अलावा कोटा में 95 और सीकर में 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जैसलमेर जिले में केवल दो केंद्र हैं. अधिकारियों के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. राहुल प्रकाश ने यह भी बताया कि परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार (19 जून) को मुख्य सचिव और डीजीपी ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jun 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
NEET Re Exam RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS NEET 2026
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