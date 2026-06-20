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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभजनलाल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 178 RAS अधिकारियों के तबादले

भजनलाल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 178 RAS अधिकारियों के तबादले

Rajasthan News In Hindi: भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 178 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया है. इनमें एपीओ की नियुक्ति, मंत्रियों के स्पेशल असिस्टेंट शामिल हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस |  Updated at : 20 Jun 2026 12:46 PM (IST)
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने शनिवार (20 जून) तड़के प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के 178 अधिकारियों का विभिन्न विभागों और फील्ड पोस्टिंग में तबादला किया है.

तबादला सूची में पोस्टिंग ऑर्डर का इंतजार कर रहे अधिकारियों (एपीओ) की नियुक्ति, मंत्रियों के स्पेशल असिस्टेंट, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और विभागों के अहम पदों पर बदलाव शामिल हैं. अहम फैसलों में एपीओ वाले 12 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि पांच अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं.

एक डायरेक्टर के रिश्वत से जुड़े मामले में हुआ कॉर्पोरेशन में फेरबदल

राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जुड़े रिश्वत के मामले पर चल रही चर्चाओं के बीच कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में बदलाव हुआ है. है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव चतुर्वेदी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) बनाया गया है. उन्होंने विनीता सिंह की जगह ली है, जिन्हें राजस्थान रूरल लाइवलीहुड काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है. विनीता सिंह ने 13 मई को सीड कॉर्पोरेशन के एमडी का पद संभाला था, यानी ताजा ट्रांसफर ऑर्डर से पहले उनका कार्यकाल एक महीने से कुछ ज्यादा समय का रहा.

पहले एपीओ स्टेटस पर रहीं आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को सवाई माधोपुर में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर (जन सेवा) के पद पर तैनात किया गया है. मीणा लगभग साढ़े पांच साल तक बिना किसी रेगुलर पोस्टिंग के रहीं और उन्हें रिश्वतखोरी के मामले में सस्पेंड कर दिया गया था. कोर्ट के आदेश पर बहाली के बाद उन्हें नई पोस्टिंग मिलने से पहले एपीओ के तहत रखा गया था.

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सरकार ने मंत्रियों के साथ काम कर रहे असिस्टेंट्स का भी किया बदलाव

सीनियर आरएएस अधिकारी डॉ. विभु कौशिक को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का स्पेशल असिस्टेंट (एसए) नियुक्त किया गया है. उनका ट्रांसफर राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग में एडिशनल डायरेक्टर के पद से किया गया है. कौशिक पहले राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और इससे पहले पूर्व कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के स्पेशल असिस्टेंट भी रह चुके हैं.

सरकार ने कई मंत्रियों के साथ काम कर रहे स्पेशल असिस्टेंट्स में भी फेरबदल किया है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के स्पेशल असिस्टेंट बलवंत सिंह लिगरी को राजस्थान राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

पिछले फेरबदल में जारी अधिकारियों के तबादले के आदेश किए रद्द

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के स्पेशल असिस्टेंट राकेश कुमार को सीकर में लैंड सेटलमेंट ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया है. पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के स्पेशल असिस्टेंट चंदन दुबे को गवर्नर का डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. गवर्नर के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे मुकेश कुमार कलाल का तबादला ओटाराम देवासी के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर किया गया है.

सरकार ने पिछले फेरबदल के दौरान जारी किए गए कई अधिकारियों के तबादले के आदेश रद्द कर दिए हैं. पुष्कर मित्तल का उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) मनोहरथाना से एसडीओ एसडीओ डीग तबादला रद्द कर दिया गया है. अर्शदीप बराड़ का असिस्टेंट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर, जयपुर से हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम आरआईपीए) में जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर तबादला रद्द कर दिया गया है.

फेरबदल में राज्य की यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार की नियुक्तियां भी शामिल

इस फेरबदल में राज्य की यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार की नियुक्तियां भी शामिल हैं. अनुराग भार्गव वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा के रजिस्ट्रार हैं. मुरलीधर प्रतिहार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के रजिस्ट्रार हैं. चंद्रभान सिंह भाटी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर के रजिस्ट्रार हैं और राजू लाल गुर्जर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर के रजिस्ट्रार हैं.

बड़े पैमाने पर किए गए इस फेरबदल को एक अहम प्रशासनिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद राज्य भर में गवर्नेंस को मजबूत करना, खाली पदों को भरना और विभागों के कामकाज को बेहतर बनाना है.

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Published at : 20 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
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