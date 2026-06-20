हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET एग्जाम से पहले कड़ी तैयारी, पटना-जयपुर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल

NEET एग्जाम से पहले कड़ी तैयारी, पटना-जयपुर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल

Neet Exam 2026: नीट परीक्षा के लिए राजस्थान के 602 केंद्रों पर आज मॉक ड्रिल चल रही है. देश के तमाम सेंटर्स पर पेपर सुरक्षा, CCTV, फ्रिस्किंग और केंद्र व्यवस्था की जांच हो रही है

Written By : मोहम्मद मोईन, अजातिका सिंह |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 20 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

नीट यूजी 2026 परीक्षा को सुव्यवस्थित और नकल-मुक्त कराने के लिए राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में आज मॉक ड्रिल चल रही है. जयपुर समेत पूरे राजस्थान में 602 परीक्षा केंद्रों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है. कल 21 जून को होने वाली परीक्षा की सभी तैयारियों को इस ड्रिल के जरिए परखा जा रहा है.

मॉक ड्रिल में पेपर सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था, केंद्र प्रबंधन, CCTV निगरानी, फ्रिस्किंग स्टाफ की मौजूदगी और छात्रों की लिस्ट लगाने जैसी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है. कुछ केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे रिव्यू के बाद ड्रिल हुई, जबकि अधिकांश जगहों पर दोपहर और शाम में ड्रिल चल रही है.

देशभर में 7 लाख लोग जुड़े

देशभर में इस परीक्षा की व्यवस्था में करीब 7 लाख लोग लगे हुए हैं, जिनमें 2 लाख इनविजिलेटर, 3 लाख पुलिस और सुरक्षा बल तथा 2 लाख फ्रिस्किंग एवं बायोमेट्रिक स्टाफ शामिल हैं. राजस्थान में भी बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

गर्मी को देखते हुए सुगम चेकिंग का लक्ष्य

अधिकारियों ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए छात्रों को लंबी कतारों में खड़ा न करना पड़े, इसके लिए फ्रिस्किंग और चेकिंग प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सभी केंद्रों पर शाम 7 बजे तक मॉक ड्रिल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. 

नीट परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यह मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जहां भी कोई कमी नजर आएगी, उसे तुरंत दूर कर लिया जाएगा ताकि कल होने वाली परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 20 Jun 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS PATNA NEWS Rajasthan news
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
NEET एग्जाम से पहले कड़ी तैयारी, पटना-जयपुर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल
NEET एग्जाम से पहले कड़ी तैयारी, पटना-जयपुर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल
राजस्थान
भजनलाल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 178 RAS अधिकारियों के तबादले
भजनलाल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 178 RAS अधिकारियों के तबादले
राजस्थान
गैंगवार से दहला जोधपुर! हमलावरों ने चलाई गोलियां... धारदार हथियारों से किए वार, 2 की हालत नाजुक
गैंगवार से दहला जोधपुर! हमलावरों ने चलाई गोलियां... धारदार हथियारों से किए वार, 2 की हालत नाजुक
राजस्थान
Rajasthan News: 'या तो क्लीन चिट दो, नहीं तो गिरफ्तार करो', किरोड़ी लाल मीणा का हाई वोल्टेज ड्रामा
राजस्थान: 'या तो क्लीन चिट दो, नहीं तो गिरफ्तार करो', मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का हाई वोल्टेज ड्रामा
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश
भारतीय नौसेना में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-PAK के उड़ जाएंगे होश
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Beetroot Chewing Gum : दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget