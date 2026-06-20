NEET एग्जाम से पहले कड़ी तैयारी, पटना-जयपुर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल

नीट यूजी 2026 परीक्षा को सुव्यवस्थित और नकल-मुक्त कराने के लिए राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में आज मॉक ड्रिल चल रही है. जयपुर समेत पूरे राजस्थान में 602 परीक्षा केंद्रों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है. कल 21 जून को होने वाली परीक्षा की सभी तैयारियों को इस ड्रिल के जरिए परखा जा रहा है.

मॉक ड्रिल में पेपर सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था, केंद्र प्रबंधन, CCTV निगरानी, फ्रिस्किंग स्टाफ की मौजूदगी और छात्रों की लिस्ट लगाने जैसी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है. कुछ केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे रिव्यू के बाद ड्रिल हुई, जबकि अधिकांश जगहों पर दोपहर और शाम में ड्रिल चल रही है.

देशभर में 7 लाख लोग जुड़े

देशभर में इस परीक्षा की व्यवस्था में करीब 7 लाख लोग लगे हुए हैं, जिनमें 2 लाख इनविजिलेटर, 3 लाख पुलिस और सुरक्षा बल तथा 2 लाख फ्रिस्किंग एवं बायोमेट्रिक स्टाफ शामिल हैं. राजस्थान में भी बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

गर्मी को देखते हुए सुगम चेकिंग का लक्ष्य

अधिकारियों ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए छात्रों को लंबी कतारों में खड़ा न करना पड़े, इसके लिए फ्रिस्किंग और चेकिंग प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सभी केंद्रों पर शाम 7 बजे तक मॉक ड्रिल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

नीट परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यह मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जहां भी कोई कमी नजर आएगी, उसे तुरंत दूर कर लिया जाएगा ताकि कल होने वाली परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके.