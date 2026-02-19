हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

राजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

Rajasthan News: विधानसभा में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है. सरकार के इनकार के बाद कांग्रेस हमलावर है और इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुट गई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 Feb 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा में इन दिनों गौ माता को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. मामला सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़क तक पहुंच गया है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रही हैं. मुद्दा है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए या नहीं.

मंगलवार (17 फरवरी) को प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग उठाई. उन्होंने सरकार से पूछा कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

इस पर गोपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने साफ कहा कि सरकार फिलहाल ऐसा कोई फैसला करने पर विचार नहीं कर रही है. उनका कहना था कि गौ संरक्षण के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं और अलग से राज्य माता का दर्जा देने की जरूरत नहीं है.

सरकार के इस जवाब के बाद सदन का माहौल गरमा गया. कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया.

विपक्ष का हमला, बैकफुट पर बीजेपी

सदन में मौजूद कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब अधिकारिक दर्जा देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है. इस दौरान जयपुर में हुई एक गोकशी की घटना का जिक्र भी हुआ, जिस पर बहस और तेज हो गई.

बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा इस मुद्दे पर इतना नाराज हो गए कि वह विपक्ष की तरफ बढ़ने लगे. हालांकि बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली. लेकिन इस घटना ने माहौल को और गर्म कर दिया.

सड़क पर उतरेगी पार्टी- कांग्रेस

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कहा कि बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर वोट मांगती है. उनका कहना है कि अगर बीजेपी सच में गौ माता को पूजनीय मानती है तो उसे राज्य माता का दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन चलाएगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि राजनीतिक ईमानदारी का सवाल है.

वहीं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि गौ माता को हर कोई आस्था की नजर से देखता है और सरकार ने गौ संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं. उनके मुताबिक कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है.

बालमुकुंद आचार्य ने भी कहा कि उनकी मांग से सरकार पीछे नहीं हटी है और गौ सेवा के लिए राज्य में काफी काम हुए हैं. गौ माता का मुद्दा अब राजस्थान की राजनीति का बड़ा विषय बन चुका है.

बीजेपी पर बैकफुट में होने के आरोप लग रहे हैं, तो कांग्रेस इसे बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मांग पर कोई नया रुख अपनाती है या सियासी तकरार और तेज होती है.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Assembly BJP CONGRESS RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
राजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
राजस्थान
रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य बोले, 'किसी को दिक्कत होती है तो...'
रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य ने उठाए सवाल, 'कानून का पालन करना चाहिए'
राजस्थान
भिवाड़ी: 'कागजों में वाशिंग पाउडर, अंदर 'मौत का सामान', अवैध फैक्ट्रियां सीज
भिवाड़ी: 'कागजों में वाशिंग पाउडर, अंदर 'मौत का सामान', अवैध फैक्ट्रियां सीज
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, महिला-बच्चों समेत कई घायल
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, कई घायल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
विश्व
Emmanuel Macron India Visit: 'अब सवाल ये है कि भारत के साथ कौन...', फ्रांस के राष्ट्रपति के मैसेज से चीन-अमेरिका से पाकिस्तान तक हंगामा
'अब सवाल ये है कि भारत के साथ कौन...', फ्रांस के राष्ट्रपति के मैसेज से चीन-अमेरिका से पाकिस्तान तक हंगामा
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
विश्व
'भारत ने बंद कर दिया रूस से तेल खरीदना', पुतिन के देश से आया ट्रंप को मिर्ची लगाने वाला मैसेज, 'कोई वजह नहीं...'
'भारत ने बंद कर दिया रूस से तेल खरीदना', पुतिन के देश से आया ट्रंप को मिर्ची लगाने वाला मैसेज, 'कोई वजह नहीं...'
शिक्षा
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
जनरल नॉलेज
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget