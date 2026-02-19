हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम

Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम

Jaipur Accident News: जयपुर के दिल्ली-अजमेर हाईवे पर हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से भरे टैंकर और ट्रक की टक्कर हो गई. शाहपुरा के पास हुए हादसे के बाद लंबा जाम लग गया. दमकल और पुलिस ने हालात संभाले.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में दिल्ली-अजमेर हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से भरा एक केमिकल टैंकर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ा. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसा शाहपुरा से कुछ पहले हुआ, जिसके बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. देखते ही देखते पूरा रास्ता जाम हो गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.

दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. टैंकर में खतरनाक केमिकल होने की वजह से प्रशासन ने तुरंत एहतियात बरतते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी.

आसपास के लोगों और वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया गया, ताकि किसी तरह का बड़ा खतरा टाला जा सके. राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है.

क्रेन की मदद से हटाया गया टैंकर

पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत क्रेन मंगवाई गई और काफी सावधानी के साथ क्षतिग्रस्त केमिकल टैंकर को सड़क किनारे हटाया गया. टैंकर में खतरनाक पदार्थ भरा होने की वजह से राहत का काम सतर्कता के साथ हुआ, ताकि किसी तरह का रिसाव न हो.

इस दौरान हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. टैंकर हटने के बाद ट्रैफिक को धीरे-धीरे चालू किया गया. काफी मशक्कत और इंतजार के बाद जाम खुलना शुरू हुआ, लेकिन तब तक लोगों को घंटों तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर टैंकर में भरा केमिकल लीक हो जाता या ब्लास्ट हो जाता, तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे. इस हादसे ने एक बार फिर केमिकल ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या ऐसे खतरनाक पदार्थों की ढुलाई के दौरान पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है? यह सवाल अब प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के सामने है.

Published at : 19 Feb 2026 06:45 AM (IST)
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Jaipur Accident
