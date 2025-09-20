राजस्थान में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, SDM और रीडर 80,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

राजस्थान के डीग जिले के ड्यूक उपखंड में तैनात SDM देवी सिंह, उनके रीडर (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी) मुकेश कुमार को 80,000 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.

ACB मुख्यालय के निर्देश पर ACB धौलपुर इकाई ने कार्रवाई करते हुए देवी सिंह, उपखंड अधिकारी डीग और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) मुकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया.

भ्रष्टाचार के आरोप में SDM और रीडर गिरफ्तार

आरोप है कि परिवादी से उसकी विवादित जमीन का रिसीवर आदेश कराने की एवज में, SDM देवी सिंह के कहने पर, रीडर मुकेश कुमार से एक लाख रुपये राशि की मांग की. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि परिवादी से ब्यूरो इकाई धौलपुर पर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया.

जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन में रीडर मुकेश कुमार ने परिवादी से SDM व स्वयं के लिये एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग की. इस पर परिवादी के निवेदन करने पर 80 हजार रुपये लेने पर सहमत हुए.

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारी

उक्त मांग के अनुसार, रिश्वत की राशि 80,000 रुपये शुक्रवार को परिवादी से SDM देवी सिंह के कहने पर रीडर मुकेश कुमार के माध्यम से उपखंड अधिकारी कार्यालय, डीग में प्राप्त की गई.

जब यह राशि रीडर मुकेश कुमार की टेबल पर रखी हुई बरामद हुई, तो आरोपी मुकेश कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) और देवी सिंह, उपखंड अधिकारी, जिला डीग को मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

आरोपीगण से पूछताछ व कार्रवाई जारी

जिस पर ACB की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में, ACB भरतपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में, ACB चौकी धौलपुर के ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए, आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

80,000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है. आरोपीगण से पूछताछ व कार्रवाई जारी है. ACB से मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.