एक्सप्लोरर
राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा
राजस्थान में दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार (3 अक्तूबर) को इसका ऐलान किया.
सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हित में सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय…— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 3, 2025
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान ने क्यों लिया यू-टर्न? जानें इस फैसले का जिन्ना कनेक्शन
बिहार
'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में दो भारतीय; लिस्ट में शुभमन गिल का नाम
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL