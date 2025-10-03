हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल

जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल

Jaipur News: वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता एक मरीज को बिस्किट का पैकेट देती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे ही फोटो क्लिक हुई मरीज से बिस्किट का पैकेट भी वापस ले लेती हैं. ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, प्रदेश में बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसी क्रम में जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में आए बीजेपी कार्यकर्ता सेवा से ज्यादा फोटोशूट करवाते नजर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता एक मरीज को बिस्किट का पैकेट देती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे ही फोटो क्लिक हुई मरीज से बिस्किट का पैकेट भी वापस ले लेती हैं. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

 

 

10 रुपये का बिस्किट देकर वापस लिया

बता दें कि यह सेवा पखवाड़ा श्योपुर मंडल के वार्ड संयोजक वीरेंद्र सिंह द्वारा कुछ दिनों पहले आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी पदाधिकारियों ने मरीजों की सेवा की लेकिन एक महिला कार्यकर्ता द्वारा 10 रुपये का बिस्किट और उसका 'फोटो के बाद वापसी' का नजारा अब चर्चा का विषय बन चुका है.

'ये मार्केटिंग स्टंट'

हालांकि उस महिला मरीज के पास पहले से एक बिस्किट का पैकेट था, लेकिन फिर भी मरीजों के दर्द और संघर्ष को फोटो के लिए इस्तेमाल करने पर लोग तंज कस रहें है. कई लोग इसे मार्केटिंग स्टंट तक बता रहें है. 

सीएम के विधानसभा क्षेत्र के हैं कार्यकर्ता

दरअसल सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के यह बीजेपी कार्यकर्ता है, जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते है और सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 03 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Tags :
Jaipur News BJP Rajasthan News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
हिमाचल प्रदेश
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
हिमाचल प्रदेश
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
यूटिलिटी
Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget