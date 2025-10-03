जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
Jaipur News: वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता एक मरीज को बिस्किट का पैकेट देती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे ही फोटो क्लिक हुई मरीज से बिस्किट का पैकेट भी वापस ले लेती हैं. ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, प्रदेश में बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसी क्रम में जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में आए बीजेपी कार्यकर्ता सेवा से ज्यादा फोटोशूट करवाते नजर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.
फोटोशूट....#sevapakhwadabydrpankajbjp pic.twitter.com/U3Req6g0c3— Mubarik Khan (@journaMubarik) October 3, 2025
10 रुपये का बिस्किट देकर वापस लिया
बता दें कि यह सेवा पखवाड़ा श्योपुर मंडल के वार्ड संयोजक वीरेंद्र सिंह द्वारा कुछ दिनों पहले आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी पदाधिकारियों ने मरीजों की सेवा की लेकिन एक महिला कार्यकर्ता द्वारा 10 रुपये का बिस्किट और उसका 'फोटो के बाद वापसी' का नजारा अब चर्चा का विषय बन चुका है.
'ये मार्केटिंग स्टंट'
हालांकि उस महिला मरीज के पास पहले से एक बिस्किट का पैकेट था, लेकिन फिर भी मरीजों के दर्द और संघर्ष को फोटो के लिए इस्तेमाल करने पर लोग तंज कस रहें है. कई लोग इसे मार्केटिंग स्टंट तक बता रहें है.
सीएम के विधानसभा क्षेत्र के हैं कार्यकर्ता
दरअसल सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के यह बीजेपी कार्यकर्ता है, जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते है और सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं.
