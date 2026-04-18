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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक

राजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से शुरू होगा. 1.6 लाख कार्मिक तैनात किए गए है. शिक्षकों की भागीदारी के कारण तबादलों पर रोक के आसार है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Apr 2026 12:04 PM (IST)
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देश में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरु हो चुकी है. वही राजस्थान में जनगणना का प्रथम चरण-1 मई से शुरू होने जा रहा है. फिलहाल पहले चरण में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना होगी. 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी, उसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर जाकर मकानों की गणना की होगी.

भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब स्वगणना का अवसर दिया गया हो. इसके माध्यम से सभी परिवार एक वेब पोर्टल पर जाकर जनगणना अनुसूची भर सकेगें.

जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक और पर्यवेक्षक

जानकारी के अनुसार, जनगणना के कार्य को सुचारु करने के लिए प्रदेश में करीब 1 लाख 60 हजार प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. 1 मई से 15 मई तक इन सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को तहसील, नगर परिषद और पालिका स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. ये प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे. जनगणना का कार्य करने वाले प्रगणकों में अधिकांश राज्य के शिक्षा विभाग के कर्मचारी है. अधिकतर शिक्षक ही प्रगणक के तौर पर नियुक्त हुए है. इसके लिए अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था भी की गई है. शिक्षकों को जनगणना में प्रगणक के तौर पर नियुक्त तो किया गया है. लेकिन इसके साथ ही अब उनके ट्रांसफर्स पर प्रतिबंध रहने के आसार है.

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एक प्रगणक को लगभग दिया 150 मकानों का जिम्मा

जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि राज्य में 1 लाख 60 हजार प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. यह प्रगणक और पर्यवेक्षक शिक्षक और वरिष्ठ शिक्षक हैं. एक प्रगणक को लगभग 150 मकानों का जिम्मा दिया गया है. वही जब उनसे प्रगणकों के ट्रांफसर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो प्रगणक मकान सूचीकरण के प्रथम चरण में शामिल हो रहे हैं. वही कार्मिक फरवरी 2027 से शुरू होने वाले सेकंड फेज के जनगणना कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि जनगणना में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण कार्मिकों के तबादलों पर रोक लगाई जाए.

आपको बता दें कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत फरवरी 2027 और इसका काम अप्रैल 2027 तक पुरा होना प्रस्तावित है. इस कारण जनगणना का कार्य पूरा होने तक सभी शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध रहने के आसार है. राज्य के करीब 1 लाख 60 हजार कार्मिकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लग सकता है.

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Published at : 18 Apr 2026 12:04 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Census 2027 Rajasthan Census
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