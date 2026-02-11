राजस्थान बजट: 8वीं तक के छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म, इन महिलाओं को हर महीने ₹1200, बड़ी बातें

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश कर दिया. बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं. बजट में पेयजल सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पार्क समेत कई योजनाओं का जिक्र किया गया है. सहरिया और कटोरी जनजातियों के पात्र परिवारों की महिला मुखिया को 1200 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.

Budget की बड़ी बातें