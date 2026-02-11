हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान बजट: 8वीं तक के छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म, इन महिलाओं को हर महीने ₹1200, बड़ी बातें

राजस्थान बजट: 8वीं तक के छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म, इन महिलाओं को हर महीने ₹1200, बड़ी बातें

Rajasthan Budget 2026 PDF: राजस्थान विधानसभा में बुधवार (11 फरवरी) को पेश बजट में घोषणा की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाए जाएंगे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 11 Feb 2026 06:07 PM (IST)
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश कर दिया. बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं. बजट में पेयजल सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पार्क समेत कई योजनाओं का जिक्र किया गया है. सहरिया और कटोरी जनजातियों के पात्र परिवारों की महिला मुखिया को 1200 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. 

(पूरा बजट हिंदी में यहां से डाउनलोड करें)

Budget की बड़ी बातें  

  • जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा.
  • राजस्थान में नई जल नीति लाई जाएगी.
  • सीएम जल जीवन मिशन के तहत 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा, इस पर 4500 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • शहरों में पेयजल सुविधाओं के लिए 2300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
  • अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे.
  • देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • 1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने के लिए 650 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • गर्मी में पर्याप्त पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे.
  • समर कंटिजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
  • जयपुर में 10 करोड़ की लागत से पानी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा.
  • मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू की जाएगी.
  • इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाए जाएंगे.
  • अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे.
  • नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपये और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ रुपये के काम अगले साल शुरू होंगे.
  • बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • एक्सीडेंट रोकने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश भर में 2 हजार कैमरे लगाए जाएंगे.
  • सभी संभागीय सड़कों पर फ्लाईओवर, अंडरपास और पार्किंग संबंधी कार्य, जयपुर सहित 2300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च.
  • ऊर्जा क्षेत्र में दो नए सोलर पार्क, बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपये खर्च.
  • 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे.
  • बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा.
  • 3427 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अब तक का सर्वाधिक.
  • 16,430 किलोमीटर नई सड़कों को जोड़कर कुल 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास.
  • राज्य की अर्थव्यवस्था में 41.39 प्रतिशत वृद्धि, 2026–27 में 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान.
  • प्रदेश के सभी अस्पतालों में जरूरत के अनुसार फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे.
  • फायर सेफ्टी उपकरणों पर पहले चरण में 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों के मुख्य चिकित्सालयों में अत्याधुनिक विश्रामगृह बनाए जाएंगे.
  • मरीज और परिजनों के ठहरने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण.
  • मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.
  • मरीज, स्टाफ और स्टूडेंट्स को उचित दर पर पौष्टिक भोजन की सुविधा. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • आयुर्वेदिक अस्पतालों में आधारभूत संरचना के लिए विकास कार्य किए जाएंगे.
  • दुर्घटना में मृतकों के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक पहुंचाने के लिए निशुल्क मोक्ष वाहिनी सेवा शुरू होगी.
  • महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर जोर.
  • 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी श्रेणी में लाई गईं.
  • जिला स्तर पर रूरल वूमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे. 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये.
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये.
  • प्रदेश में 220 केवी के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे.
  • बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपये की लागत से नए सोलर पार्क स्थापित होंगे.
  • अजमेर डिस्कॉम सेंटर को एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग से जोड़ा जाएगा.
  • कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम प्रोग्राम. अगले वर्ष 50 हजार छात्रों को लाभ.
  • राज सवेरा अभियान के तहत नशे के खिलाफ अभियान.
  • 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा का प्रशिक्षण.
  • प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ युवाओं के लिए सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
  • क्लास 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म. 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की घोषणा.
  • जयपुर में विभिन्न कार्यों पर 2300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च.
  • शहरी निकायों में 5000 से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी.
  • 93 फायर बाइक उपलब्ध कराई जाएंगी. 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड का गठन.
  • प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 11000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण.
  • मिड डे मील के लिए स्थानीय फल और सब्जी उपलब्ध कराने पर जोर. लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च.
  • गर्मी में पेयजल उपलब्धता के लिए 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे.
  • समर कंटिजेंसी के लिए प्रत्येक कलेक्टर को 1 करोड़ रुपये.
  • 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी.
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबंधित प्रशिक्षण.
  • 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा.
Published at : 11 Feb 2026 05:50 PM (IST)
Diya Kumari Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS Rajasthan Budget 2026
