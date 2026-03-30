हॉर्मुज को खोलो या फिर उड़ाएंगे पावर प्लांट और तेल कुएं, जिद पर अड़े ईरान को ट्रंप की नई धमकी

US Iran Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद कड़ा और आक्रामक बयान दिया है, जिससे पहले से जारी वैश्विक तनाव और बढ़ने की आशंका है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि अगर Strait of Hormuz को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया, तो अमेरिका इस क्षेत्र में बड़े सैन्य हमले कर सकता है.

अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में “नई और समझदार सरकार” के साथ बातचीत कर रहा है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है. हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर कोई समझौता नहीं होता और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहता है, तो अमेरिका ईरान के अहम ऊर्जा ढांचे जैसे बिजली संयंत्र, तेल के कुएं और खार्ग द्वीप को निशाना बना सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी

ट्रंप ने इस संभावित कार्रवाई को उन अमेरिकी सैनिकों की मौत का “बदला” बताया, जिनके बारे में उनका आरोप है कि वे पिछले कई दशकों में ईरान से जुड़े घटनाक्रमों में मारे गए.

यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव चरम पर है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि Strait of Hormuz में स्थिति और बिगड़ती है, तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर गंभीर रूप से पड़ सकता है.

ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को किया खारिज, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. यह जानकारी खुद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने दी. उन्होंने कहा कि तेहरान के दिए प्रस्ताव में उन चीजों का जिक्र था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि जंग के बीच मध्यस्थता में जुटे देशों से हमें संदेश मिले हैं. इससे साफ है कि अमेरिका बातचीत करने का आग्रह कर रहा है. इनमें देशों में पाकिस्तान शामिल हैं. ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत के दावे को भी खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ किया है कि केवल दूसरे देशों के जरिए ही संदेश भेजे गए हैं. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि ईरान ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के कुछ पॉइंट्स को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, अब ईरान ने उनके बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.