हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़हॉर्मुज को खोलो या फिर उड़ाएंगे पावर प्लांट और तेल कुएं, जिद पर अड़े ईरान को ट्रंप की नई धमकी

हॉर्मुज को खोलो या फिर उड़ाएंगे पावर प्लांट और तेल कुएं, जिद पर अड़े ईरान को ट्रंप की नई धमकी

Middle East Conflict: ट्रंप ने इस संभावित कार्रवाई को उन अमेरिकी सैनिकों की मौत का “बदला” बताया, जिनके बारे में उनका आरोप है कि वे पिछले कई दशकों में ईरान से जुड़े घटनाक्रमों में मारे गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 30 Mar 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद कड़ा और आक्रामक बयान दिया है, जिससे पहले से जारी वैश्विक तनाव और बढ़ने की आशंका है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि अगर Strait of Hormuz को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया, तो अमेरिका इस क्षेत्र में बड़े सैन्य हमले कर सकता है.

अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में “नई और समझदार सरकार” के साथ बातचीत कर रहा है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है. हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर कोई समझौता नहीं होता और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहता है, तो अमेरिका ईरान के अहम ऊर्जा ढांचे जैसे बिजली संयंत्र, तेल के कुएं और खार्ग द्वीप को निशाना बना सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी

ट्रंप ने इस संभावित कार्रवाई को उन अमेरिकी सैनिकों की मौत का “बदला” बताया, जिनके बारे में उनका आरोप है कि वे पिछले कई दशकों में ईरान से जुड़े घटनाक्रमों में मारे गए.

यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव चरम पर है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि Strait of Hormuz में स्थिति और बिगड़ती है, तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर गंभीर रूप से पड़ सकता है.

ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को किया खारिज, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? 

ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. यह जानकारी खुद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने दी. उन्होंने कहा कि तेहरान के दिए प्रस्ताव में उन चीजों का जिक्र था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. 

उन्होंने कहा कि जंग के बीच मध्यस्थता में जुटे देशों से हमें संदेश मिले हैं. इससे साफ है कि अमेरिका बातचीत करने का आग्रह कर रहा है. इनमें देशों में पाकिस्तान शामिल हैं. ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत के दावे को भी खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ किया है कि केवल दूसरे देशों के जरिए ही संदेश भेजे गए हैं. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि ईरान ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के कुछ पॉइंट्स को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, अब ईरान ने उनके बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.  

Published at : 30 Mar 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Iran ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
हॉर्मुज को खोलो या फिर उड़ाएंगे पावर प्लांट और तेल कुएं, जिद पर अड़े ईरान को ट्रंप की नई धमकी
हॉर्मुज को खोलो या फिर उड़ाएंगे पावर प्लांट और तेल कुएं, जिद पर अड़े ईरान को ट्रंप की नई धमकी
इंडिया
Amit Shah on naxalism: वामपंथी विचारधारा से फैला नक्सलवाद, सत्ता पाने के लिए आदिवासियों को भड़काया, शाह का बड़ा हमला
वामपंथी विचारधारा से फैला नक्सलवाद, सत्ता पाने के लिए आदिवासियों को भड़काया, शाह का बड़ा हमला
विश्व
अमेरिका का दोस्त बनने चला था पाकिस्तान, US संसद रिपोर्ट में खुल गई काले कारनामों की पोल, बताया- आतंक का अड्डा
अमेरिका का दोस्त बनने चला था पाकिस्तान, US संसद रिपोर्ट में खुल गई काले कारनामों की पोल, बताया- आतंक का अड्डा
विश्व
वॉर इंपैक्ट: कम नहाएं, हाफ शर्ट पहने, लिफ्ट बंद, 3 दिन स्कूल, जानिए दक्षिण कोरिया, फिलिपींस, थाईलैंड... अजीब-अजीब फैसले लागू
कम नहाएं, हाफ शर्ट पहने, 3 दिन स्कूल, जानिए दक्षिण कोरिया, फिलिपींस, थाईलैंड... अजीब फैसले लागू
Advertisement

वीडियोज

Iran US Israel War: खत्म होगा युद्ध? जंग के बीच Trump का चौंकाने वाला दावा! | Breaking | Netanyahu
Saas Bahu Aur Saazish: क्या सूरज जान पाएगा ईशा के बलिदान का सच? | Pati Brahmchari
Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
टेलीविजन
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
क्रिकेट
PSL 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में सिर्फ फखर जमान नहीं, हारिस-शाहीन भी बराबर के अपराधी; तीनों को मिलेगी सजा?
PSL 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में सिर्फ फखर जमान नहीं, हारिस-शाहीन भी बराबर के अपराधी
राजस्थान
दिल्ली से जयपुर तक बदला मौसम का मिजाज, धूलभरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश
दिल्ली से जयपुर तक बदला मौसम का मिजाज, धूलभरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
जनरल नॉलेज
Helium Gas Crisis: कहां-कहा इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
कहां-कहा इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
ट्रेंडिंग
दिल पे जख्म खाते हैं....सिक्योरिटी गार्ड ने हूबहू नुसरत की आवाज में गाया गाना, वीडियो देख दंग रह गए लोग
दिल पे जख्म खाते हैं....सिक्योरिटी गार्ड ने हूबहू नुसरत की आवाज में गाया गाना, वीडियो देख दंग रह गए लोग
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget