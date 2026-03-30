राजस्थान के ब्यावर में रिटायर शिक्षक दंपत्ति की हत्या, लूट के इरादे से दिया वारदात को अंजाम

राजस्थान के ब्यावर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां रिटायर शिक्षक दंपत्ति की रविवार को कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने सोमवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दंपत्ति की हत्या लोहे के सरिए से की गई.

ब्यावर के जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने बताया कि इस मामले में दो नाबालिगों समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि वारदात के समय विनोद कुमार शर्मा (68) और उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा (65) घर पर अकेले थे. सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनका बेटा नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर था.

ऐसे हुआ खुलासा

एसपी रतन सिंह ने आगे बताया कि इस घटना का पता रविवार रात तब चला, जब दंपत्ति के घर से लगातार पानी बहता रहा. पड़ोसियों को संदेह हुआ और उन्होंने उनके रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी जिसके बाद रिश्तेदार और पड़ोसी घर पहुंचे.

उन्होंने बताया कि घर के अंदर दंपत्ति खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे. घटनास्थल के पास ही एक सरिया भी मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए.

लूट के इरादे से की गई हत्या

पुलिस के अनुसार, दंपत्ति का बेटा गुरुग्राम में काम करता है और घटना की सूचना मिलने के बाद वह रविवार देर रात घर पहुंच गया. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रथम दृष्टया दंपत्ति की हत्या लूट के इरादे से की गई प्रतीत होती है.

पुलिस ने लिया एक्शन

वहीं पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को डिटेन किया गया है. आरोपियों से पूछताछ में पूरा खुलासा होगा. हालांकि शुरुआती जांच में ये मर्डर लूट के इरादे से किया जाना माना जा रहा है. वहीं इस एक साथ दो हत्याओं की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.