ईरान इजरायल और अमेरिका का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. यहां लोगों को एलपीजी सिलेंडर की कमी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन सबके बीच राजस्थान सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को लेकर नए नियम बनाए हैं.

दरअसल, भजनलाल शर्मा सरकार ने कमर्शियल LPG सप्लाई को लेकर नई प्राथमिकता आधारित नीति लागू की है. गैस संकट और सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

सरकार के नए नियम के प्रमुख बिंदू:

उपभोक्ताओं को अब 40% से 100% तक गैस आवंटन किया जाएगा.

गैस आवंटन का आधार पिछले एक साल (अप्रैल 2025–फरवरी 2026) की औसत खपत होगा.

अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों को 100% गैस आवंटन मिलेगा.

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और डेयरी सेक्टर को 60% आवंटन तय किया गया है.

मंदिर, शादी समारोह और कैटरिंग सेवाओं को 50% गैस मिलेगी.

औद्योगिक इकाइयों को सबसे कम यानी 40% गैस आवंटित की जाएगी.

जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए सेक्टरवार कैटेगरी बनाई गई है.

कॉमर्शियल LPG लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.

जहां PNG (पाइप नेचुरल गैस) उपलब्ध है, वहां इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.

छोटे विक्रेताओं और फूड कार्ट संचालकों को छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे.

जिला कलेक्टर की निगरानी में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त गैस आवंटन किया जा सकेगा.

सरकार का उद्देश्य सीमित संसाधनों का संतुलित और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है.

नीति 'जरूरी सेवाएं पहले' के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके.

यह नई नीति आज से लागू कर दी गई है.