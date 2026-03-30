हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गैस सप्लाई को लेकर बनाए 13 नए नियम, आज से ही लागू

Rajasthan: LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गैस सप्लाई को लेकर बनाए 13 नए नियम, आज से ही लागू

LPG Crisis In Rajasthan: भजनलाल शर्मा सरकार ने कमर्शियल LPG सप्लाई को लेकर नई प्राथमिकता आधारित नीति लागू की है.गैस संकट और सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Mar 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान इजरायल और अमेरिका का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. यहां लोगों को एलपीजी सिलेंडर की कमी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन सबके बीच राजस्थान सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को लेकर नए नियम बनाए हैं. 

दरअसल, भजनलाल शर्मा सरकार ने कमर्शियल LPG सप्लाई को लेकर नई प्राथमिकता आधारित नीति लागू की है. गैस संकट और सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. 

सरकार के नए नियम के प्रमुख बिंदू:

उपभोक्ताओं को अब 40% से 100% तक गैस आवंटन किया जाएगा.

गैस आवंटन का आधार पिछले एक साल (अप्रैल 2025–फरवरी 2026) की औसत खपत होगा.

अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों को 100% गैस आवंटन मिलेगा.

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और डेयरी सेक्टर को 60% आवंटन तय किया गया है.

मंदिर, शादी समारोह और कैटरिंग सेवाओं को 50% गैस मिलेगी.

औद्योगिक इकाइयों को सबसे कम यानी 40% गैस आवंटित की जाएगी.

जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए सेक्टरवार कैटेगरी बनाई गई है.

कॉमर्शियल LPG लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.

जहां PNG (पाइप नेचुरल गैस) उपलब्ध है, वहां इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.

छोटे विक्रेताओं और फूड कार्ट संचालकों को छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे.

जिला कलेक्टर की निगरानी में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त गैस आवंटन किया जा सकेगा.

सरकार का उद्देश्य सीमित संसाधनों का संतुलित और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है.

नीति 'जरूरी सेवाएं पहले' के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके.

यह नई नीति आज से लागू कर दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS LPG Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan: LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गैस सप्लाई को लेकर बनाए 13 नए नियम, आज से ही लागू
राजस्थान: LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गैस सप्लाई को लेकर बनाए 13 नए नियम, आज से ही लागू
राजस्थान
Rajasthan News: परिवारवाद पर बीजेपी के हमले पर अशोक गहलोत का पलटवार, बोले- 'मैंने अपने बेटे को...'
राजस्थान: परिवारवाद पर बीजेपी के हमले पर अशोक गहलोत का पलटवार, बोले- 'मैंने अपने बेटे को...'
राजस्थान
यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे के भीतर बारिश और धूल भरी आंधी के आसार, IMD का अलर्ट
यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी के आसार, IMD का अलर्ट
राजस्थान
Jaipur News: जयपुर में गुलाबी रंग से रंगी हथिनी पर फोटोशूट, रूसी फोटोग्राफर के वायरल वीडियो पर विवाद
जयपुर में गुलाबी रंग से रंगी हथिनी पर फोटोशूट, रूसी फोटोग्राफर के वायरल वीडियो पर विवाद
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
बिहार
इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'
इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'
आईपीएल 2026
राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स, आज कौन जीतेगा? जानें RR और CSK में किसका पलड़ा भारी
राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स, आज कौन जीतेगा? जानें RR और CSK में किसका पलड़ा भारी
टेलीविजन
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Lancet Maternal Death Report: दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget