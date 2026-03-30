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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में मौसम ने ली करवट, बालेसर में ओलावृष्टि से फसलें तबाह, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

जोधपुर में मौसम ने ली करवट, बालेसर में ओलावृष्टि से फसलें तबाह, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर के बालेसर में अचानक मौसम बदला और तेज ओलावृष्टि ने किसानों की पकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया. कुछ ही मिनटों में खेत बर्बाद हो गए, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 30 Mar 2026 07:52 PM (IST)
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तपते मारवाड़ में सोमवार (30 मार्च) को मौसम ने अचानक करवट बदल ली. सुबह से दोपहर तक तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई. इस अचानक बदले मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया.

बालेसर क्षेत्र में जमकर गिरे ओले

जोधपुर के बालेसर क्षेत्र की तिबना ग्राम पंचायत के बोल नाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला. यहां इतनी तेज ओलावृष्टि हुई कि खेत और सड़कें सफेद चादर जैसी नजर आने लगीं. ओलों का आकार भी बड़ा था, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा.

अचानक हुई बारिश और ओलों से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई. ओलों की मार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. जहां बच्चे और युवा इस नजारे को देखकर उत्साहित दिखे, वहीं किसान मायूस नजर आए.

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

किसानों का कहना है कि उनकी पकी हुई फसलें खेतों में तैयार खड़ी थीं, लेकिन ओलों ने सब बर्बाद कर दिया. कई किसानों ने बताया कि गेहूं, चना और अन्य फसलें जमीन पर गिर गई हैं. साल भर की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई, यह दर्द हर किसान की जुबान पर था.

ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराने और उचित मुआवजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा.

आगे भी मौसम बदलने की आशंका

मौसम के इस अचानक बदलाव ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है. लोगों को डर है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में और नुकसान हो सकता है. कुल मिलाकर, इस ओलावृष्टि ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं किसानों के सपनों पर गहरी चोट भी पहुंचाई है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News WEATHER NEWS RAJASTHAN NEWS
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