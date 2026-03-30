सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सन्न रह गए हैं. आमतौर पर खेल के मैदान को फिटनेस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. बैडमिंटन खेलते वक्त एक शख्स अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और पूरा माहौल अफरा-तफरी में बदल जाता है. बताया जा रहा है कि इस शख्स का नाम सुधीर गुप्ता है और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई.

खेलते-खेलते अचानक गिरा शख्स

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे होते हैं. इसी दौरान सुधीर गुप्ता नाम का शख्स अचानक बेहोश होकर कोर्ट पर गिर पड़ता है. गिरते ही वहां मौजूद बाकी खिलाड़ी पहले तो कुछ पल के लिए समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है, लेकिन फिर तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं. यह पूरा दृश्य बेहद डरावना और चौंकाने वाला है.

Sudhir Gupta was playing badminton in Mahoba, UP, when he suddenly collapsed and d!ed.



pic.twitter.com/BDAZ6ux6AS — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 30, 2026

बचाने की कोशिश, लेकिन नहीं बच सकी जान?

जैसे ही शख्स जमीन पर गिरता है, आसपास मौजूद खिलाड़ी उसे उठाने और होश में लाने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग पानी लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ उसे संभालते नजर आते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि को लेकर अलग-अलग दावे भी सामने आ रहे हैं. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों की चिंता और रिएक्शन

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरानी और चिंता जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स इसे हार्ट अटैक से जोड़कर देख रहे हैं और अचानक होने वाली ऐसी घटनाओं पर डर जता रहे हैं. कोई लिख रहा है “जिंदगी का कोई भरोसा नहीं” तो कोई कह रहा है “फिट दिखने वाले लोग भी अचानक ऐसे गिर रहे हैं, ये बहुत डराने वाला है”. कई लोगों ने लोगों से नियमित हेल्थ चेकअप और सावधानी बरतने की अपील भी की है. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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