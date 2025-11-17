हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: बीकानेर में वाहनों से डीजल-पेट्रोल चोरी होने पर सेना सख्त, गोली मारने की दी चेतावनी

राजस्थान: बीकानेर में वाहनों से डीजल-पेट्रोल चोरी होने पर सेना सख्त, गोली मारने की दी चेतावनी

Bikaner News: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की बैठक में निर्णय लिया गया कि पेट्रोल और डीजल चोरी की किसी भी घटना के समय हथियारों के साथ तैनात जवान जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी कर सकते हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 17 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से पेट्रोल और डीजल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेंज प्रशासन ने आसपास के गांवों के सभी सरपंचों को कठोर चेतावनी पत्र जारी किया है. सेना ने चोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो गोली चलाई जा सकती है. 

इस पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से रेंज क्षेत्र में वाहनों से ईंधन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं और इनमें आसपास के गांवों के लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है. निगरानी करने वाले सेना के जवान हथियारों से लैस रहते हैं और जरूरत पड़ने पर वह इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. चोरी की घटनाओं पर सेना बेहद सख्त है और जरूरत बड़ी तो चोरी करने वालों पर गोली भी चलाई जा सकती है.

गांव के सरपंचों को भेजा गया पत्र

रेंज प्रशासन की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल अजय ग्रेवाल का यह पत्र सरपंचों के साथ ही आसपास के थानों को भी भेजा गया है. चोरी की घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा गया है कि रेंज की संपत्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पत्र में कहा गया है कि रेंज में हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सुरक्षा बढ़ाने पर सहमति बनी है. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पेट्रोल और डीजल चोरी की किसी भी घटना के समय हथियारों के साथ तैनात जवान जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी कर सकते हैं.

चोरी करने वालों को गोली मारने की चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईंधन चोरी जैसी घटनाओं के दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखने पर रेंज सुरक्षा दल तुरंत कार्रवाई करेगा. पत्र के जरिए साफ चेतावनी दी गई है कि चोरी की घटना के दौरान अगर सेना की तरफ से अगर कोई सख्त कदम उठाया जाता है इसलिए संबंधित व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा. सेना की इसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी.

सेना प्रशासन ने सभी गांवों के सरपंचों से कहा है कि वे अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस आदेश की जानकारी अवश्य दें. उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रेंज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने या ऐसी किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है या उसे छिपाने का प्रयास करता है, तो संबंधित व्यक्ति स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा. 

इन गांवों के लिए पत्र जारी किया

इस आदेश के साथ रेंज प्रशासन ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कैंप से जुड़े गांवों की सूची भी जारी की है. इनमें महाजन, रामगढ़, महाजनपुरा, असरसार, सुरेत्रा, लाला सेतसर, गुंसाईंसर, खखसर, भांगेरासर, भोपालपुरा, सिंगड़ासर, बख्तावरपुरा, महादेववाली, रामनगर, किकनवाला, गोरीसर सहित अनेक गांव शामिल हैं.

इन सभी गांवों के सरपंचों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रेंज प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें. सेना प्रशासन ने इस कार्यालय आदेश की प्रतियां महाजन थाना, छत्तरगढ़ थाना, लूणकरणसर थाना और राजियासर स्टेशन पुलिस को भी प्रेषित की हैं, ताकि चोरी की घटनाओं पर सामूहिक और त्वरित कार्रवाई की जा सके.  

घूमर महोत्सव 2025: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने संभाली कमान, विरासत को बढ़ावा देने का संकल्प

Published at : 17 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
Bikaner News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget