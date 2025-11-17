राजस्थान: बीकानेर में वाहनों से डीजल-पेट्रोल चोरी होने पर सेना सख्त, गोली मारने की दी चेतावनी

राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से पेट्रोल और डीजल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेंज प्रशासन ने आसपास के गांवों के सभी सरपंचों को कठोर चेतावनी पत्र जारी किया है. सेना ने चोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो गोली चलाई जा सकती है.

इस पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से रेंज क्षेत्र में वाहनों से ईंधन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं और इनमें आसपास के गांवों के लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है. निगरानी करने वाले सेना के जवान हथियारों से लैस रहते हैं और जरूरत पड़ने पर वह इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. चोरी की घटनाओं पर सेना बेहद सख्त है और जरूरत बड़ी तो चोरी करने वालों पर गोली भी चलाई जा सकती है.

गांव के सरपंचों को भेजा गया पत्र

रेंज प्रशासन की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल अजय ग्रेवाल का यह पत्र सरपंचों के साथ ही आसपास के थानों को भी भेजा गया है. चोरी की घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा गया है कि रेंज की संपत्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पत्र में कहा गया है कि रेंज में हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सुरक्षा बढ़ाने पर सहमति बनी है. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पेट्रोल और डीजल चोरी की किसी भी घटना के समय हथियारों के साथ तैनात जवान जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी कर सकते हैं.

चोरी करने वालों को गोली मारने की चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईंधन चोरी जैसी घटनाओं के दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखने पर रेंज सुरक्षा दल तुरंत कार्रवाई करेगा. पत्र के जरिए साफ चेतावनी दी गई है कि चोरी की घटना के दौरान अगर सेना की तरफ से अगर कोई सख्त कदम उठाया जाता है इसलिए संबंधित व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा. सेना की इसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी.

सेना प्रशासन ने सभी गांवों के सरपंचों से कहा है कि वे अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस आदेश की जानकारी अवश्य दें. उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रेंज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने या ऐसी किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है या उसे छिपाने का प्रयास करता है, तो संबंधित व्यक्ति स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा.

इन गांवों के लिए पत्र जारी किया

इस आदेश के साथ रेंज प्रशासन ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कैंप से जुड़े गांवों की सूची भी जारी की है. इनमें महाजन, रामगढ़, महाजनपुरा, असरसार, सुरेत्रा, लाला सेतसर, गुंसाईंसर, खखसर, भांगेरासर, भोपालपुरा, सिंगड़ासर, बख्तावरपुरा, महादेववाली, रामनगर, किकनवाला, गोरीसर सहित अनेक गांव शामिल हैं.

इन सभी गांवों के सरपंचों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रेंज प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें. सेना प्रशासन ने इस कार्यालय आदेश की प्रतियां महाजन थाना, छत्तरगढ़ थाना, लूणकरणसर थाना और राजियासर स्टेशन पुलिस को भी प्रेषित की हैं, ताकि चोरी की घटनाओं पर सामूहिक और त्वरित कार्रवाई की जा सके.

