घूमर महोत्सव 2025: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने संभाली कमान, विरासत को बढ़ावा देने का संकल्प

आगामी 19 नवंबर को होने वाले संभाग स्तरीय 'घूमर-2025' महोत्सव को लेकर जयपुर में तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं. कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रविवार (16 नवंबर) को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की.

इस बैठक में महिला मोर्चा की पदाधिकारी, महिला पार्षद और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं. उपमुख्यमंत्री ने बैठक में 'घूमर-2025' के लिए अब तक किए गए प्रचार-प्रसार की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर जन-जन तक पहुँचाने पर विशेष जोर दीया, ताकि महोत्सव का संदेश सभी तक पहुँच सके.

'सभी को मिलकर घूमर महोत्सव को देना होगा बढ़ावा'

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि यह महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है. उन्होंने कहा, "हम सभी को मिलकर घूमर महोत्सव को बढ़ावा देना होगा, ताकि हमारी समृद्ध विरासत अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके."

दीया कुमारी ने इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि हमें अपने रीति-रिवाज़ों और त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और अपनी संस्कृति को समझ सके.

भविष्य में और अधिक किया जा सकता है विस्तारित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी विरासत को विकास से जोड़ने की बात करते हैं, इसलिए हमें भी इसी दिशा में कार्य करना चाहिए." उपमुख्यमंत्री ने 'घूमर' कार्यक्रम को केवल एक शुरुआत बताया और कहा कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे भविष्य में और अधिक विस्तारित किया जा सकता है.

इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर भी सरकार की ओर से शहर में कई अन्य सांस्कृतिक और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस बैठक के दौरान महिला कार्यकर्ता, पार्षद सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे.