घूमर महोत्सव 2025: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने संभाली कमान, विरासत को बढ़ावा देने का संकल्प

घूमर महोत्सव 2025: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने संभाली कमान, विरासत को बढ़ावा देने का संकल्प

Ghoomar Mahotsav 2025: 19 नवंबर को होने वाले इस महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बैठक की. उन्होंने प्रचार-प्रसार की समीक्षा की और कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 Nov 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

आगामी 19 नवंबर को होने वाले संभाग स्तरीय 'घूमर-2025' महोत्सव को लेकर जयपुर में तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं. कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रविवार (16 नवंबर) को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की.

इस बैठक में महिला मोर्चा की पदाधिकारी, महिला पार्षद और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं. उपमुख्यमंत्री ने बैठक में 'घूमर-2025' के लिए अब तक किए गए प्रचार-प्रसार की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर जन-जन तक पहुँचाने पर विशेष जोर दीया, ताकि महोत्सव का संदेश सभी तक पहुँच सके.

'सभी को मिलकर घूमर महोत्सव को देना होगा बढ़ावा'

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि यह महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है. उन्होंने कहा, "हम सभी को मिलकर घूमर महोत्सव को बढ़ावा देना होगा, ताकि हमारी समृद्ध विरासत अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके."

दीया कुमारी ने इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि हमें अपने रीति-रिवाज़ों और त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और अपनी संस्कृति को समझ सके.

भविष्य में और अधिक किया जा सकता है विस्तारित 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी विरासत को विकास से जोड़ने की बात करते हैं, इसलिए हमें भी इसी दिशा में कार्य करना चाहिए." उपमुख्यमंत्री ने 'घूमर' कार्यक्रम को केवल एक शुरुआत बताया और कहा कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे भविष्य में और अधिक विस्तारित किया जा सकता है.

इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर भी सरकार की ओर से शहर में कई अन्य सांस्कृतिक और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस बैठक के दौरान महिला कार्यकर्ता, पार्षद सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 16 Nov 2025 11:17 PM (IST)
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
इंडिया
