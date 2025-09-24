भीलवाड़ा में ग्रामीणों ने शिकायत तो भड़के सचिव, बोले- 'अभी टाइम नहीं है और आगे भी...'

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल पंचायत समिति क्षेत्र की सीडियास ग्राम पंचायत में किसानों के खेतों की ओर जाने वाले कच्चे आम रास्ते में बरसात के दिनों में 2 से 3 फीट पानी भर जाने से ग्रामीण परेशान हैं. इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने समाधान के लिए पाइपलाइन डालने की मांग की थी.

ग्रामीणों ने इस समस्या की शिकायत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल 181 पर भी दर्ज कराई. लेकिन समाधान मिलने के बजाय शिकायत करना ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया. ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने ग्राम सचिव बहादुर सिंह को मोबाइल कॉल कर समस्या से निजात दिलाने की बात कही तो सचिव साहब बेहद नाराज़ हो गए. सचिव ने न केवल समस्या का समाधान टाल दिया बल्कि शिकायत को ज्यों का त्यों रखने का फरमान सुना दिया. इस दौरान हुई बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं.

पहले शिकायत का करूंगा निराकरण

वायरल ऑडियो में सचिव ग्रामीणों से कहते सुनाई दे रहे हैं, "नालिया रेखाना निकली है क्या? नालिया के निकलते तो शिकायत कर रही है. आगे भी कर ले शिकायत. पहले शिकायत का निराकरण करूंगा, फिर देखूंगा. अभी टाइम नहीं है. शिकायत कर दी है तो मेरे आने के बाद फिर कर लेना."

किसानों की मूलभूत समस्या का होता है समाधान

ग्रामीणों ने बताया कि सचिव की इस तरह की कार्यशैली से वे बेहद आहत हैं. उनका कहना है कि समस्या के समाधान की जगह जनप्रतिनिधियों को शिकायत करने की बात पर भी सचिव भड़क गए. अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और कब तक किसानों की इस मूलभूत समस्या का समाधान होता है.