शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो गए हैं. इस बार यह पर्व 10 दिनों तक चलेगा. प्रदेश भर में गरबा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. शहर के मंदिरों, मोहल्लों और विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा के गरबा पंडाल सजे हुए नजर आ रहे हैं.

मान्यताओं के अनुसार, यह 10 दिवसीय पर्व अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है लेकिन इस बार राजस्थान के भीलवाड़ा में यदि आप गरबा खेलना चाहते हैं, तो नियम भी जान लें. अब पंडाल में गरबा खेलने के लिए अपना आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा.

अन्य समुदाय के लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित

राजस्थान के भीलवाड़ा में गरबा समितियों ने आयोजन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. गरबा पंडालों में अन्य समुदाय के लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. पंडाल में प्रवेश से पहले अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद तिलक लगवाकर स्वागत किया जाएगा.

गरबा पंडालों में गंगाजल और गोमूत्र भी छिड़का जाएगा, ताकि पवित्रता बनी रहे. गरबा पंडालों की पवित्रता बनाए रखने के लिए नियम बनाए गए हैं. पहले पंडालों में गोमूत्र और गंगाजल छिड़का जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा. वहीं, सभी प्रतिभागियों को पारंपरिक परिधान पहनकर आने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पंडालों को पूरी तरह हिंदू आयोजन घोषित किया गया

बजरंग दल के नेता आशीष दाधीच ने कहा कि यह उपाय हिंदू रीति-रिवाज के अनुरूप आयोजन को और पवित्र बनाएंगे. बजरंग दल के नेता आशीष दाधीच ने बताया कि लव जिहाद की घटनाएं देश भर में बढ़ रही हैं. इसके अनुसार, कुछ लोग गरबा पंडालों में अवसर तलाशते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं.

साथ ही, लालच देकर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं. इसे रोकने के लिए गरबा पंडालों को पूरी तरह हिंदू आयोजन घोषित किया गया है, जिसमें दूसरे समुदाय के लिए कोई जगह नहीं है. सुरक्षा के लिए एंट्री गेट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे, जो आधार कार्ड की जांच भी करेंगे.