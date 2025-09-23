Video: जीप पर चढ़ काटा बवाल, चीखे-चिल्लाए, अश्लील हरकतें भी की, कोटा में कपल का वीडियो वायरल

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक और एक युवती ने पुलिस की जीप पर चढ़कर जमकर हंगामा किया. यह पूरा मामला कोटा के रामपुरा इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दोनों युवक-युवती बिना डरे पुलिस की जीप के ऊपर चढ़ गए और वहां शोरगुल करने लगे.

युवक-युवती की हरकत से मची अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों के अनुसार, अचानक हुई इस हरकत से आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग यह समझ ही नहीं पाए कि आखिर युवक-युवती पुलिस वाहन पर क्यों चढ़ गए. कुछ लोगों ने तुरंत इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि रामपुरा इलाके में कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी युवक और युवती सीधे पुलिस की जीप पर चढ़ गए. दोनों ने पुलिसकर्मियों की बार-बार समझाइश के बावजूद नीचे उतरने से इनकार कर दिया और वहां बवाल करते रहे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

करीब कुछ देर तक चली इस खींचतान के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों को किसी तरह जीप से नीचे उतारा. इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों युवक-युवती के खिलाफ शांति भंग करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया जाएगा.

फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि आखिर युवक-युवती ने ऐसा कदम क्यों उठाया. शुरुआती अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों नशे की हालत में थे, हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं.