#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘हमने उनकी...’, जेलेंस्की का रूस पर बड़े हमले का दावा

‘हमने उनकी...’, जेलेंस्की का रूस पर बड़े हमले का दावा

Russia-Ukraine War: राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं यूक्रेनी रक्षा बलों के सैनिकों को धन्यवाद देता हूं, जो हमारी लंबी दी तक मार करने को क्षमता को लगातार मजबूत कर रहे हैं और सटीक हमला भी कर रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Aug 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

रूस और यूक्रेन के बीच चार सालों से ज्यादा समय से जारी युद्ध के बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रविवार (2 अगस्त, 2026) को रूस की युद्ध क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिशों के तहत लॉन्ग रेंज हमलों को अंजाम देने का दावा किया है. उन्होंने बताया कि कीव ने रूस के सारातोव ऑयल रिफाइनरी और एंगेल्स मिलिट्री एयरबेस के साथ-साथ रूस के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लॉन्ग रेंज हमलों को अंजाम दिया है.

राष्ट्रपति ने बताया, रूस में कहां-कहां किए हमले

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इस संबंध में रविवार (2 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किए. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘हम रूस के उन सभी ठिकानों पर लॉन्ग रेंज सैंक्सन्स की कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं, जो युद्ध में उसकी ताकत को बढ़ाते हैं और उनकी कार्रवाइयों के लिए आर्थिक मदद पहुंचाते हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘कल शनिवार (1 अगस्त, 2026) की रात, रूस के सारातोव में दो रणनीतिक ठिकानों- सारातोव ऑयल रिफाइनरी और एंगेल्स मिलिट्री एयरबेस- को निशाना बनाया गया, जो फ्रंट लाइन से 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर है. वहीं, कालुगा इलाके में ल्यूडिनोव्स्काया ऑयल डिपो पर भी हमला किया गया. जबकि ब्रायंस्क क्षेत्र में हमारे योद्धाओं ने उस जगह पर सटीक हमला किया, जहां हमलावर ड्रोन्स को स्टोर, तैयार और लॉन्च किया जाता था.’ 

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सैनिकों का किया धन्यवाद

इसके साथ ही, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने देश के सैनिकों को लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए धन्यवाद भी दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं यूक्रेन के रक्षा बलों के सभी सैनिकों को धन्यवाद देता हूं, जो हमारी लंबी दी तक मार करने को क्षमता को लगातार मजबूत कर रहे हैं और सटीक हमला भी कर रहे हैं. हम इस जंग को वहीं वापस लेकर जा रहे हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी.’ 

यह भी पढ़ेंः शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 02 Aug 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Volodymyr Zelenskyy Russia Ukraine War Vladimir Putin UKRAINE

Frequently Asked Questions

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ किस तरह के हमले करने का दावा किया है?

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उन्होंने रूस की युद्ध क्षमताओं को कमजोर करने के लिए लंबी दूरी के हमले किए हैं। ये हमले रूस के सैन्य और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं।

यूक्रेन ने रूस में किन प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया?

यूक्रेन ने रूस के सारातोव ऑयल रिफाइनरी, एंगेल्स मिलिट्री एयरबेस, ल्यूडिनोव्स्काया ऑयल डिपो और एक ड्रोन भंडारण स्थल पर हमला किया।

सारातोव में निशाना बनाए गए ठिकाने फ्रंट लाइन से कितनी दूर थे?

सारातोव में सारातोव ऑयल रिफाइनरी और एंगेल्स मिलिट्री एयरबेस जैसे रणनीतिक ठिकाने फ्रंट लाइन से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थे।

इन हमलों का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है?

ज़ेलेंस्की के अनुसार, इन हमलों का उद्देश्य रूस के उन ठिकानों को निशाना बनाना है जो युद्ध में उसकी ताकत बढ़ाते हैं और उसकी आक्रामकता के लिए आर्थिक मदद पहुंचाते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘हमने उनकी...’, जेलेंस्की का रूस पर बड़े हमले का दावा
‘हमने उनकी...’, जेलेंस्की का रूस पर बड़े हमले का दावा
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, 14 की मौत, आत्मघाती ब्लास्ट की आशंका
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, 14 की मौत, आत्मघाती ब्लास्ट की आशंका
विश्व
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
विश्व
'मुसलमानों को...', भारत-अफगानिस्तान के रिश्ते पर पाकिस्तान ने उगला जहर
'मुसलमानों को...', भारत-अफगानिस्तान के रिश्ते पर पाकिस्तान ने उगला जहर
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
साउथ सिनेमा
Box office: अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
विश्व
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडिया
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
ट्रेंडिंग
Video: 'सियासी भैंस' पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए फिसली बिलावल जरदारी की जबान- हो गया पोपट
'सियासी भैंस' पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए फिसली बिलावल जरदारी की जबान- हो गया पोपट
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget