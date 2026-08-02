जोधपुर में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कें बनीं दरिया

पश्चिमी राजस्थान में मानसून की दस्तक के बाद जोधपुर में एक बार फिर इंद्रदेव मेहरबान नजर आए. रविवार दोपहर बाद शहर में अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते शहर की सड़कों और गलियों को जलमग्न कर दिया.

लगातार बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़कें नदी और दरिया जैसी नजर आईं. निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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कालोनियों में भरा पानी

शहर के कई प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा हो गया. निचले स्तर की सड़कों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन पानी में फंसे नजर आए. कई जगह वाहन चालक जलभराव के बीच आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ वाहन पानी में बंद होने के कारण सड़क पर ही खड़े रह गए. बारिश के दौरान कई लोग जलभराव के कारण रास्तों में फंस गए. कुछ स्थानों पर कारें और छोटे वाहन पानी में तैरते हुए भी नजर आए.

गर्मी-उमस से मिली राहत

हालांकि तेज बारिश के कारण आमजन को परेशानी हुई, लेकिन मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. मानसून की अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर भी खुशी नजर आ रही है. सावन के महीने में हुई इस बारिश को लोग शुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं. लगातार हो रही बारिश से इस बार सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होने की उम्मीद भी जताई जा रही है.

नगर-निगम जल निकासी में जुटा

इधर, जलभराव की सूचना के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें निचले इलाकों से पानी निकासी के प्रयास में जुटी हैं. प्रशासन की ओर से संवेदनशील और निचली बस्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जिला कलेक्टर भी पल-पल की स्थिति का अपडेट ले रहे हैं, ताकि जलभराव वाले क्षेत्रों में किसी तरह की दुर्घटना या जनहानि न हो. प्रशासन का प्रयास है कि बारिश के दौरान आमजन को जल्द से जल्द राहत दी जा सके.

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