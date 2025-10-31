एक्सप्लोरर
राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, आज से दर्ज होंगे केस, हिंदू धर्म में घर वापसी...
Rajasthan Anti Conversion Law: राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो गया है. अब धर्म परिवर्तन से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी. यह कानून 31 अक्टूबर से प्रभावी है.
राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून अस्तित्व में आ गया है. आज यानी शुक्रवार, 31 अक्टूबर से धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा. राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
राजस्थान में लागू हुए 'धर्मांतरण विरोधी कानून' के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए भी पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी. हालांकि, मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में घर वापसी करने पर यह कानून लागू नहीं होगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL