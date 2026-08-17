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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वंदे मातरम' पर केरल में घमासान, BJP ने फूंका सतीशन और जिन्ना का पुतला

'वंदे मातरम' पर केरल में घमासान, BJP ने फूंका सतीशन और जिन्ना का पुतला

केरल में स्वतंत्रता दिवस के दौरान वंदे मातरम नहीं गाया गया. जिसके बाद बीजेपी की युवा इकाई 'युवा मोर्चा' ने प्रदर्शन किया है. विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन और मोहम्मद अली जिन्ना का पुतला जलाया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 17 Aug 2026 11:39 AM (IST)
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केरल में स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' न गाए जाने के विरोध में बीजेपी की युवा इकाई 'युवा मोर्चा' ने प्रदर्शन किया. इस विरोध के तहत कार्यकर्ताओं ने केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पुतले जलाए. युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'क्लिफ हाउस' तक मार्च निकाला और उसके बाहर ये पुतला दहन किया.

जिन्ना जैसी सोच अपना रहे हैं
प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए बीजेपी के राज्य महासचिव एस. सुरेश ने आरोप लगाया कि जिस तरह जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया था, उसी तरह कांग्रेस नेता सतीशन भी मुस्लिम लीग (IUML) और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों के दबाव में जिन्ना जैसी ही सोच अपना रहे हैं. उन्होंने कहा कि अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रगीत गाया गया, लेकिन केरल में कांग्रेस ने कट्टरपंथियों के डर से वंदे मातरम नहीं गाया.

 अपनाम नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
 सुरेश ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना में 'वंदे मातरम' का बहुत खास स्थान है. इसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और युवा मोर्चा चुप नहीं रहेगा. उन्होंने दावा किया कि केरल में जो हो रहा है, वह 1930 के दशक की जिन्ना की राजनीति का दोहराव है, जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था. युवा मोर्चा के नेताओं ने ऐलान किया है कि जब तक राष्ट्रगीत का अपमान करने वाला ये रवैया बदला नहीं जाता, तब तक उनका प्रदर्शन पूरे राज्य में जारी रहेगा. इस प्रदर्शन में बीजेपी और युवा मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

नितिन नवीन ने साधा निशाना
बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा- केरल में कांग्रेस सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों से ‘वंदे मातरम’ को पूरी तरह हटाकर हद ही कर दी है. चरमपंथियों के सामने झुकना अब कांग्रेस पार्टी की स्थायी नीति बन गई है. तुष्टीकरण की अपनी गंदी राजनीति के लिए, उन्होंने उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है जिन्होंने इसी गीत को अपने होठों पर सजाया था और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी. ये सिर्फ एक गीत को रोकने की घटना नहीं है, बल्कि उस वंशवादी अहंकार की निशानी है जिसके तहत कांग्रेस भारत की हर उस चीज के ख़िलाफ़ है जिस पर ये देश गर्व करता है.

क्या है मामला
केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलांयस ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर वंदे मातरम नहीं गाने का फैसला किया है. उन्होंने गीत के सभी पंक्तियों को गाने के केंद्र के निर्देश को नहीं माना.

ये भी पढ़ें: पी चिदंबरम पर BJP का वार, '24 घंटे में दिमागी नक्सल सामने आ गए'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 17 Aug 2026 11:39 AM (IST)
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Vande Mataram Bjp Youth Wing CONGRESS
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