सांसद के बेटे ने एस्टन मार्टिन कार से महिला को कुचला, रफ्तार का कहर

हैदराबाद में तेज रफ्तार से टक्कर मारने का केस सामने आया है. एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से एक 26 साल की युवती की मौत हो गई है. इस मामले में राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के 21 साल के बेटे, लिंगमनेनी संजूष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उस पर लापरवाही और बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाने का आरोप है.

16 अगस्त को माधापुर इलाके में इनऑर्बिट मॉल के पास सड़क पार करते समय यह हादसा हुआ. मृतक युवती का नाम भारती मुखी था, जो मॉल के एक कपड़ों के शोरूम में काम करती थी.

लंच के लिए गई थी भारती

FIR के मुताबिक, भारती और उनकी साथी, 26 साल की पूजा अशोक अलोने, रविवार को दोपहर करीब 3 बजे लंच के लिए पास के ITC कोहिनूर इलाके में गई थीं. जब वे अपने काम की जगह पर लौट रही थीं, तो मॉल के सामने सड़क पार करते समय भारती को कथित तौर पर एस्टन मार्टिन ने टक्कर मार दी.

VIDEO | Hyderabad: Son of Andhra Pradesh Rajya Sabha MP Lingamaneni Ramesh has been booked after a luxury Aston Martin car allegedly hit and killed a 26-year-old woman in Madhapur. Further investigations underway.#HyderabadNews



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सिर पर लगी थी गंभीर चोट

टक्कर से भारती के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें बहुत ज्यादा खून बहने लगा. पुलिस ने बताया कि उन्हें उसी कार से जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद उनकी दोस्त पूजा ने स्टोर मैनेजर अश्विन कुमार को जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस को फ़ोन किया.

आरोपी की हुई पहचान

साइबराबाद पुलिस के अनुसार, कार संजूष चला रहा था. उसके पिता आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से राज्यसभा सांसद और प्रमुख कारोबारी हैं. माधापुर के एसीपी पी. श्रीधर ने बताया कि आरोपी को नोटिस भेज दिया गया है. चूंकि इस मामले में अधिकतम सजा सात साल से कम है और यह एक जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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