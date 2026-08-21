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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासांसद के बेटे ने एस्टन मार्टिन कार से महिला को कुचला, रफ्तार का कहर

सांसद के बेटे ने एस्टन मार्टिन कार से महिला को कुचला, रफ्तार का कहर

हैदराबाद में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से 26 साल की युवती की मौत हो गई है. इस कार को राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के 21 साल के बेटे चला रहे थे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Aug 2026 07:58 AM (IST)
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हैदराबाद में तेज रफ्तार से टक्कर मारने का केस सामने आया है. एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से एक 26 साल की युवती की मौत हो गई है. इस मामले में राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के 21 साल के बेटे, लिंगमनेनी संजूष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उस पर लापरवाही और बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाने का आरोप है.

16 अगस्त को माधापुर इलाके में इनऑर्बिट मॉल के पास सड़क पार करते समय यह हादसा हुआ. मृतक युवती का नाम भारती मुखी था, जो मॉल के एक कपड़ों के शोरूम में काम करती थी. 

लंच के लिए गई थी भारती
FIR के मुताबिक, भारती और उनकी साथी, 26 साल की पूजा अशोक अलोने, रविवार को दोपहर करीब 3 बजे लंच के लिए पास के ITC कोहिनूर इलाके में गई थीं. जब वे अपने काम की जगह पर लौट रही थीं, तो मॉल के सामने सड़क पार करते समय भारती को कथित तौर पर एस्टन मार्टिन ने टक्कर मार दी.

सिर पर लगी थी गंभीर चोट
टक्कर से भारती के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें बहुत ज्यादा खून बहने लगा. पुलिस ने बताया कि उन्हें उसी कार से जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद उनकी दोस्त पूजा ने स्टोर मैनेजर अश्विन कुमार को जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस को फ़ोन किया.

आरोपी की हुई पहचान
साइबराबाद पुलिस के अनुसार, कार संजूष चला रहा था. उसके पिता आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से राज्यसभा सांसद और प्रमुख कारोबारी हैं. माधापुर के एसीपी पी. श्रीधर ने बताया कि आरोपी को नोटिस भेज दिया गया है. चूंकि इस मामले में अधिकतम सजा सात साल से कम है और यह एक जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: पेरू में जोरदार भूकंप से हिली धरती! 6.7 तीव्रता, 99 किमी गहराई में था केंद्र

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Hyderabad Over Speeding Lingamaneni Sanjush
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