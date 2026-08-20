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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानप्रेमी जोड़े का नोटों वाला बैग ट्रेन में छूटा, RPF ने किया बरामद

प्रेमी जोड़े का नोटों वाला बैग ट्रेन में छूटा, RPF ने किया बरामद

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर से घर से भागे प्रेमी जोड़े का 10.76 लाख रुपये और जेवर से भरा बैग मेड़ता रोड पर ट्रेन में छूट गया. RPF ने तत्परता दिखाते हुए नागौर में इसे बरामद कर लिया.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 20 Aug 2026 06:48 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर से एक बेहद हैरान करने वाला और फिल्मी कहानी जैसा मामला सामने आया है. शादी के रंगीन सपने सजाकर और घर से लाखों रुपये का 'खजाना' लेकर भागे एक प्रेमी जोड़े को अपनी एक छोटी सी लापरवाही का भारी खामियाजा भुगतना पड़ गया. मेड़ता रोड स्टेशन पर बातों में उलझे इन दोनों का करीब 10.76 लाख रुपये नकद और कीमती सामान से भरा काला बैग ट्रेन की सीट पर ही छूट गया. हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की मुस्तैदी ने इनका यह भारी-भरकम बैग सुरक्षित वापस दिला दिया.

जानकारी के मुताबिक, 19 वर्षीय युवक और उसकी 17 साल 8 महीने की (नाबालिग) प्रेमिका जोधपुर से ट्रेन संख्या 19407 (साबरमती-लालगढ़ एक्सप्रेस) के सामान्य कोच में सवार हुए थे. दोनों बिना किसी को बताए घर से शादी करने के इरादे से निकले थे. सफर के दौरान मेड़ता रोड स्टेशन पर दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए. दोनों आपस में बातचीत करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ट्रेन के रवाना होने का पता ही नहीं चला. जब ट्रेन आंखों से ओझल हुई, तब उन्हें याद आया कि उनकी जिंदगी भर की 'प्लानिंग' वाला काला बैग तो सीट पर ही छूट गया है.

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RPF ने तुरंत चलाया सर्च ऑपरेशन

बैग छूटने की सूचना मिलते ही मेड़ता रोड RPF पोस्ट ने तुरंत एक्शन लिया और आगे के स्टेशन नागौर RPF को हाई अलर्ट कर दिया. जैसे ही ट्रेन नागौर स्टेशन पहुंची, RPF के हेड कांस्टेबल भूरामल अपने स्टाफ के साथ उस सामान्य कोच में जा पहुंचे. यात्रियों से पूछताछ और सघन तलाशी के दौरान आखिरकार वह काला बैग सीट के पास से बरामद कर लिया गया.

बैग खुला तो फटी रह गईं आंखें

नागौर स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में RPF सब-इंस्पेक्टर रमेश कुमार और GRP हेड कांस्टेबल नाथूलाल की मौजूदगी में जब इस बैग को खोला गया, तो अंदर का नजारा देखकर सुरक्षाकर्मी भी दंग रह गए. बैग के अंदर 10 लाख 76 हजार 30 रुपये की भारी-भरकम नकदी रखी हुई थी. इसके अलावा, बैग में चांदी जैसी धातु के चार सिक्के, दो बिछिया, एक घुघरी, सोने जैसी धातु की चार लांग, एक ब्रांड न्यू आईफोन-15 प्रो (iPhone-15 Pro), स्मार्ट वॉच, पावर बैंक, चार्जर और मोबाइल का 67,150 रुपये का बिल भी मौजूद था. साथ ही युवक के शैक्षणिक दस्तावेज और आधार कार्ड भी बैग से मिले.

परिजनों ने दर्ज करा रखी थी गुमशुदगी

पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान जोधपुर के बासनी निकुबा निवासी शिवा के रूप में दी. दोनों नान्दड़ा कलां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं. घर से अचानक लाखों रुपये और जेवर लेकर गायब होने पर दोनों के परिजनों के होश उड़े हुए थे. परिजनों ने पहले ही थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी. युवक की गुमशुदगी डांगियावास थाने में, जबकि किशोरी की रिपोर्ट बनाड़ थाने में दर्ज थी.

घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद बनाड़ थाना पुलिस के उप निरीक्षक पुखराज अपने स्टाफ के साथ मेड़ता रोड RPF पोस्ट पहुंचे. आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद RPF ने बरामद किया गया लाखों रुपयों से भरा बैग और दोनों युवक-युवती को सुरक्षित पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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