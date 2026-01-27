पोकरण: CID और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध जासूस हिरासत में

पोकरण: पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में CID और सुरक्षा एजेंसियों ने पोकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध जासूस को हिरासत में लिया है. पोकरण क्षेत्र के नेडान निवासी युवक झबराराम को डिटेन किया गया है. जानकार सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार यह युवक पिछले लंबे समय से ISI के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से गुप्त सूचनाएं साझा कर रहा था.

सूत्रों के अनुसार, झबराराम लंबे समय से ISI की महिलाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो कॉल पर बातचीत करता था. ई-मित्र संचालक होने के नाते उसे इंटरनेट और तकनीक की अच्छी जानकारी थी, जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया. आरोप है कि उसने गुप्त सूचनाओं के साथ ही दुश्मन देश को वीडियो भी भेजे हैं.

सूचनाओं को कर चुका था डिलीट

जांच में सामने आया है कि झबराराम ने पाकिस्तान को जानकारी भेजने के बाद कई सूचनाओं को डिलीट कर दिया था. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां उसके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विस्तृत जांच कर रही हैं. पाकिस्तान से सूचनाओं के बदले पैसे मिलने और ट्रांजेक्शन की बात भी सामने आ रही है.

जयपुर में विस्तृत पूछताछ के बाद इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में युवक झबराराम कई राज उगल सकता है. पोकरण क्षेत्र में पूर्व में भी पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं, जो इस इलाके की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी निगरानी

ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जांच एजेंसियां बॉर्डर इलाके में कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं. इससे पहले भी कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अब एक बार फिर ई-मित्र संचालक झबराराम को डिटेन किया गया है. संदिग्ध जासूस से पूछताछ जारी है और उसके बैंक खातों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की जांच भी जारी है.

बॉर्डर इलाकों में बढ़ रहे जासूसी के मामले

पिछले कुछ सालों में बॉर्डर इलाकों में जासूसी के मामले बढ़े हैं, जिसको लेकर जांच एजेंसियां भी चिंतित हैं. पाकिस्तानी एजेंट स्थानीय लोगों को पैसों का लालच और हनीट्रैप में फंसाकर सामरिक महत्व और सेना से जुड़ी जानकारी लेते हैं. यह एक गंभीर सुरक्षा चुनौती है, खासकर संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में.

फिलहाल पकड़े गए युवक झबराराम से पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियां उससे जुड़ी और जानकारियां जुटा रही हैं. यह देखना होगा कि पूछताछ में और क्या बातें सामने आती हैं और क्या इस मामले में कोई और लोग भी शामिल हैं.