हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानगूगल मैप ने फिर दिया धोखा! जयपुर के बिरला मंदिर में सीढ़ियों पर चढ़ गई कार, मचा हड़कंप

गूगल मैप ने फिर दिया धोखा! जयपुर के बिरला मंदिर में सीढ़ियों पर चढ़ गई कार, मचा हड़कंप

Jaipur News: कार मंदिर परिसर में एंट्री गेट से आई और श्रद्धालुओं के उतरने की सीढ़ियों पर कार चढ़ा दी. ड्राईवर ने एकाएक ब्रेक लेकर कार रोकी. इस दौरना वहां चीख-पुकार मच गयी.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 27 Jan 2026 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जयपुर में सोमवार को गणतंत्र दिवस पर शहर के बिरला मंदिर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घूमने आए एक पर्यटक की कार मंदिर की सीढ़ियों से गिरते-गिरते बची. ड्राइवर गूगल मैप के सहारे चल रहा था और सड़क एक बजाय उसने मंदिर की उतरने की सीढ़ियों पर ही कार उतार दी. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. स्थानीय श्रद्धालुओं ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

करीब दो घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह गाड़ी को सीढ़ियों से उतरवाया. इस दौरान पूरे मंदिर में हड़कम्प मचा रहा. लोगों ने गूगल मैप के भरोसे न चलने की सलाह दी है. स्थानीय पुलिस ने मंदिर परिसर में कार घुसने की घटना में कार्रवाई को लेकर पहले जांच की बात की है.

क्या है पूरा मामला ?

जयपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर बिरला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंचे थे. इस बीच एक कार मंदिर परिसर में एंट्री गेट से आई और श्रद्धालुओं के उतरने की सीढ़ियों पर कार चढ़ा दी. ड्राईवर ने एकाएक ब्रेक लेकर कार रोकी. इस दौरना वहां चीख-पुकार मच गयी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कार को रेसक्यु कर करीब दो घंटे बाद नीचे उतारा. इस दौरान किसी के चोट आने की सूचना नहीं है.

गूगल मैप ने फिर दिया धोखा

पुलिस पूछताछ में ड्राईवर ने गूगल मैप से गाड़ी चलाने की बता कही. जिसके चलते वो मंदिर की सीढ़ियों तक कार ले आया. गनीमत ये रही कि कार ज्यादा स्पीड में नहीं थी. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई घायल या चोटिल नहीं है. मंदिर में स्थिति सामान्य है अब. ड्राईवर तकनीकी गलती से मंदिर में गाड़ी लेकर घुस गया था.

यहां बता दें कि गूगल मैप के सहार इससे पहले भी कई हादसे हो चुके और कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है. फ़िलहाल सोशल मीडिया पर लोग गूगल मैप के भरोसे न चलने की बता कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Google Map RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
बॉलीवुड
 'चक दे! इंडिया' के लिए शाहरुख नहीं सलमान थे मेकर्स की पहली पसंद, सुपरस्टार ने खुद बताई थी फिल्म ठुकराने की वजह
शाहरुख नहीं सलमान थे ' 'चक दे! इंडिया' के लिए पहली पसंद, फिर क्यों सुपरस्टार ने ठुकराई थी ये फिल्म?
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget