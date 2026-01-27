गूगल मैप ने फिर दिया धोखा! जयपुर के बिरला मंदिर में सीढ़ियों पर चढ़ गई कार, मचा हड़कंप

राजस्थान के जयपुर में सोमवार को गणतंत्र दिवस पर शहर के बिरला मंदिर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घूमने आए एक पर्यटक की कार मंदिर की सीढ़ियों से गिरते-गिरते बची. ड्राइवर गूगल मैप के सहारे चल रहा था और सड़क एक बजाय उसने मंदिर की उतरने की सीढ़ियों पर ही कार उतार दी. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. स्थानीय श्रद्धालुओं ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

करीब दो घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह गाड़ी को सीढ़ियों से उतरवाया. इस दौरान पूरे मंदिर में हड़कम्प मचा रहा. लोगों ने गूगल मैप के भरोसे न चलने की सलाह दी है. स्थानीय पुलिस ने मंदिर परिसर में कार घुसने की घटना में कार्रवाई को लेकर पहले जांच की बात की है.

क्या है पूरा मामला ?

जयपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर बिरला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंचे थे. इस बीच एक कार मंदिर परिसर में एंट्री गेट से आई और श्रद्धालुओं के उतरने की सीढ़ियों पर कार चढ़ा दी. ड्राईवर ने एकाएक ब्रेक लेकर कार रोकी. इस दौरना वहां चीख-पुकार मच गयी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कार को रेसक्यु कर करीब दो घंटे बाद नीचे उतारा. इस दौरान किसी के चोट आने की सूचना नहीं है.

गूगल मैप ने फिर दिया धोखा

पुलिस पूछताछ में ड्राईवर ने गूगल मैप से गाड़ी चलाने की बता कही. जिसके चलते वो मंदिर की सीढ़ियों तक कार ले आया. गनीमत ये रही कि कार ज्यादा स्पीड में नहीं थी. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई घायल या चोटिल नहीं है. मंदिर में स्थिति सामान्य है अब. ड्राईवर तकनीकी गलती से मंदिर में गाड़ी लेकर घुस गया था.

यहां बता दें कि गूगल मैप के सहार इससे पहले भी कई हादसे हो चुके और कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है. फ़िलहाल सोशल मीडिया पर लोग गूगल मैप के भरोसे न चलने की बता कर रहे हैं.