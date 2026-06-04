अजमेर में सोनिया की मौत सुसाइड नहीं हत्या थी! पति और ससुर समेत चार गिरफ्तार

राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद थाना पुलिस ने विवाहिता सोनिया की संदिग्ध मौत के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. आरोपियों द्वारा हत्या को आत्महत्या का रूप देने की सोची-समझी साजिश को पुलिस ने नाकाम करा और इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मृतका के पति, सास, ससुर और ननद को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में पेशी के बाद अदालत के आदेश पर चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

संतान ना होने और 10 लाख की डिमांड पर प्रताड़ना

​जयपुर निवासी कमल कुमार की पुत्री सोनिया का विवाह 22 नवंबर 2024 को नसीराबाद के काली माई मोहल्ला निवासी जयंत के साथ हुआ था. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे कम दहेज और विवाह के 9 महीने बीत जाने के बाद भी संतान ना होने के ताने देकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. ससुराल वाले सोनिया पर अपने पीहर से 10 लाख रुपए नकद लाने का लगातार दबाव बना रहे थे.

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फांसी का नाटक रचा मगर पिता ने जताई हत्या की आशंका

​बीती 28 मई को सोनिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना के बाद ससुराल पक्ष ने इसे फांसी लगाकर की गई खुदकुशी करार देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. लेकिन मृतका के पिता ने बेटी की हत्या का अंदेशा जताते हुए नसीराबाद थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया.

​मेडिकल बोर्ड और AFSL की रिपोर्ट ने खोली पोल

​जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशानुसार और प्रशिक्षु आरपीएस सत्यप्रकाश के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मामले की गहन जांच-पड़ताल की. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद AFSL और MOB टीम द्वारा जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों और मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ससुराल पक्ष के झूठ का पर्दाफाश कर दिया.

​रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि सोनिया ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी. आरोपियों ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए साक्ष्य मिटाकर इसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की थी.

मृतका के पति, ससुर, सास और ननद गिरफ्तार

पुलिस उपाध्यक्ष​कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ​मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि मृतका सोनिया की गला दबाकर हत्या की गई थी और इसे सुसाइड दिखाने का प्रयास किया गया था. त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति जयंत, ससुर सुभाषचंद, सास मंजू देवी और ननद लीना को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया है.

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